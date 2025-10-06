nephew entered the house and shot his uncle in the stomach, a sensational murder for pet dog in Shahjahanpur UP घर में घुसकर भतीजे ने चाचा के पेट में दाग दी गोली, यूपी में पालतू कुत्ते को लेकर सनसनीखेज मर्डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsnephew entered the house and shot his uncle in the stomach, a sensational murder for pet dog in Shahjahanpur UP

यूपी के शाहजहांपुर में पालतू कुत्ते को लेकर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां  घर घुस कर भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विवेक की तलाश में दबिशें शुरू कर दीं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:42 AM
यूपी के शाहजहांपुर जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बाडूज़ई प्रथम मोहल्ले में रविवार देर रात पारिवारिक विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ दिन पहले पालतू कुत्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से रिश्तों में खटास आ गई थी।

मृतक की पहचान प्रमोद (40 वर्ष) पुत्र नत्थू लाल के रूप में हुई है। प्रमोद एक किराने की दुकान पर सेल्समैन थे और पत्नी सीमा, दो बेटों पिंटू और अंकुर के साथ रहते थे। रविवार की रात 12 बजे प्रमोद अपने घर की दूसरी मंज़िल पर सो रहे थे, तभी पास के कमरे में रहने वाले भतीजे विवेक ने उन्हें आवाज़ दी। जैसे ही प्रमोद कमरे से बाहर आए, विवेक ने तमंचे से उनके पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रमोद मौके पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

गोली चलने की आवाज़ सुनकर घर में अफरातफरी मच गई। पत्नी सीमा और परिवार के अन्य सदस्य जब कमरे से बाहर आए तो प्रमोद खून से लथपथ पड़े थे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही सीओ सिटी पंकज पंत और थाना सदर बाजार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विवेक की तलाश में दबिशें शुरू कर दीं।

मृतक के बड़े भाई विनोद ने बताया कि करीब 15 दिन पहले परिवार के पालतू कुत्ते को लेकर चाचा-भतीजे के बीच विवाद हुआ था। उस समय परिजनों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था, लेकिन विवेक ने उस बात को दिल से निकाल नहीं पाया और आखिरकार उसने चाचा की जान ले ली। सीओ सिटी पंकज पंत ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।

