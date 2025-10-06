घर में घुसकर भतीजे ने चाचा के पेट में दाग दी गोली, यूपी में पालतू कुत्ते को लेकर सनसनीखेज मर्डर

यूपी के शाहजहांपुर में पालतू कुत्ते को लेकर सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां घर घुस कर भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विवेक की तलाश में दबिशें शुरू कर दीं।

यूपी के शाहजहांपुर जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बाडूज़ई प्रथम मोहल्ले में रविवार देर रात पारिवारिक विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ दिन पहले पालतू कुत्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद से रिश्तों में खटास आ गई थी।

मृतक की पहचान प्रमोद (40 वर्ष) पुत्र नत्थू लाल के रूप में हुई है। प्रमोद एक किराने की दुकान पर सेल्समैन थे और पत्नी सीमा, दो बेटों पिंटू और अंकुर के साथ रहते थे। रविवार की रात 12 बजे प्रमोद अपने घर की दूसरी मंज़िल पर सो रहे थे, तभी पास के कमरे में रहने वाले भतीजे विवेक ने उन्हें आवाज़ दी। जैसे ही प्रमोद कमरे से बाहर आए, विवेक ने तमंचे से उनके पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रमोद मौके पर गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

गोली चलने की आवाज़ सुनकर घर में अफरातफरी मच गई। पत्नी सीमा और परिवार के अन्य सदस्य जब कमरे से बाहर आए तो प्रमोद खून से लथपथ पड़े थे। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही सीओ सिटी पंकज पंत और थाना सदर बाजार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विवेक की तलाश में दबिशें शुरू कर दीं।