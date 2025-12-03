चाचा के एक ताने पर खौला खून, भतीजे को डुबोकर मार डाला; हाफ एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: बलिया में दस साल के बच्चे की हत्या कर शव को बोरे में फेंक दिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ताने से तंग आकर उसने बच्चे को मौत के घाट उतारा था। उधर, पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।

यूपी के बलिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दस साल के बच्चे की हत्या कर शव को बोरे में फेंक दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है फिलहाल उसका उपचार कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ताने से तंग आकर उसने बच्चे को मौत के घाट उतारा था।

ये घटना फेफना थाना क्षेत्र के आमडारी गांव का है। रामजी वर्मा का 10 वर्षीय बेटा यशवंत उर्फ शिवम 30 नवंबर की शाम घर के सामने एक कार्यक्रम में गया था। वहां से वह गायब हो गया। परिजनों की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज की गई। इसी बीच, सोमवार की सुबह बालक का शव गांव के ही प्रेमचंद्र वर्मा के घर के पीछे बोरे में मिला। एसपी ओमवीर सिंह ने घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की थीं। वहीं, बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए एएसपी (दक्षिणी) कृपाशंकर ने बताया कि मंगलवार की रात को आमडारी के पास जांच के दौरान एक व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन युवक ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी। जिसके बाद उसे पकड़ने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।