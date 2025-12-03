Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNephew drowned to death due to taunt from uncle in Ballia UP
चाचा के एक ताने पर खौला खून, भतीजे को डुबोकर मार डाला; हाफ एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

बलिया में दस साल के बच्चे की हत्या कर शव को बोरे में फेंक दिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ताने से तंग आकर उसने बच्चे को मौत के घाट उतारा था। उधर, पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।

Wed, 3 Dec 2025 08:33 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलिया
यूपी के बलिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दस साल के बच्चे की हत्या कर शव को बोरे में फेंक दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है फिलहाल उसका उपचार कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ताने से तंग आकर उसने बच्चे को मौत के घाट उतारा था।

ये घटना फेफना थाना क्षेत्र के आमडारी गांव का है। रामजी वर्मा का 10 वर्षीय बेटा यशवंत उर्फ शिवम 30 नवंबर की शाम घर के सामने एक कार्यक्रम में गया था। वहां से वह गायब हो गया। परिजनों की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज की गई। इसी बीच, सोमवार की सुबह बालक का शव गांव के ही प्रेमचंद्र वर्मा के घर के पीछे बोरे में मिला। एसपी ओमवीर सिंह ने घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की थीं। वहीं, बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए एएसपी (दक्षिणी) कृपाशंकर ने बताया कि मंगलवार की रात को आमडारी के पास जांच के दौरान एक व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन युवक ने गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी। जिसके बाद उसे पकड़ने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उसकी पहचान आमडारी गांव के ही रहने वाले प्रतीक वर्मा के रूप में हुई है। पूछताछ में प्रतीक ने बताया है कि उसके मोहल्ले के रहने वाले शत्रुघ्न वर्मा ने किसी बात को लेकर उस पर तंज किया था। इसका बदला लेने के लिए उसने शत्रुघ्न के भतीजे शिवम को बहला-फुसलाकर खेत में ले गया। वहां एक गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसके शव को बोरे में रखकर छिपा दिया। उधर, पुलिस केस दर्ज कर आरोपी के ऊपर विधिक कार्रवाई में जुट गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
