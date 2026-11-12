चाची के प्यार में अंधा हुआ भतीजा, भाई के साथ मिलकर चाचा को मार डाला

यूपी के सहारनपुर में चाची के प्यार में पागल भतीजे ने चाचा की ही हत्या कर दी है। चाचा दोनों के रिश्ते का विरोध करता था। भतीजे ने सगे भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के सहारनपुर में चिलकाना थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चाची से करीब साढ़े तीन साल से चल रहे प्रेम संबंधों में चाचा के विरोध को भतीजा बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी रंजिश में उसने अपने सगे भाई के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। चाचा को खेत में बुलाकर लोहे की रॉड से सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और अधमरी हालत में बाइक पर लादकर दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाकर फेंक दिया। बाद में उसकी मौत हो गई। सरसावा थाना क्षेत्र में मिले राजू के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों सगे भाइयों शुभम और रजत को गिरफ्तार कर लिया है।

गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया चिलकाना के गांव चौरीमंडी निवासी राजू का शव नौ नवंबर को हैदरपुर से भिक्कनपुर जाने वाले रास्ते पर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से चोट लगने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि राजू की पत्नी और उसके रिश्ते के भतीजे शुभम के बीच साढ़े तीन साल से प्रेम संबंध थे। राजू इसका विरोध करता था। इसी को लेकर शुभम उससे रंजिश रखने लगा।

फोन कर चाचा को खेत में बुलाया था नौ नवंबर की शाम भतीजे शुभम ने चाचा राजू को फोन कर खेत पर बुलाया और लोहे की रॉड से उसके सिर पर कई वार कर दिए। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। इसके बाद शुभम ने अपने भाई रजत को बुलाया। दोनों, घायल राजू को बाइक पर लादकर सरसावा क्षेत्र में पहुंचे और हैदरपुर-भिक्कनपुर मार्ग पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों की पहचान की। उन्हें देहरादून-अंबाला हाईवे स्थित सरसावा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर लोहे की रॉड, राजू के कपड़े, पर्स और पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

चाचा के विरोध से पनपी रंजिश राजू हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, राजू की पत्नी और उसके रिश्ते के भतीजे शुभम के बीच साढ़े तीन साल से प्रेम संबंध थे। राजू को इसकी जानकारी हो गई थी। उसने कई बार इसका विरोध किया और शुभम को दूर रहने के लिए कहा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि चाचा के लगातार विरोध से शुभम उससे रंजिश रखने लगा था। उसे लगता था कि राजू के रहते उसकी संबंध आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

इसी के चलते उसने चाचा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। नौ नवंबर की शाम शुभम ने राजू को फोन कर खेत में बुलाया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद शुभम ने लोहे की रॉड से राजू के सिर पर वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से राजू जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसकी सांसें चलती देख शुभम ने अपने भाई रजत को मौके पर बुलाया। दोनों ने घायल राजू को अस्पताल पहुंचाने के बजाय बाइक पर लादकर दूसरे थाना क्षेत्र में छोड़ दिया। पुलिस के अनुसार, इसी घटनाक्रम में राजू की मौत हो गई।

सर्विलांस ने खोला हत्या का राज नौ नवंबर को सरसावा क्षेत्र में हैदरपुर-भिक्कनपुर मार्ग पर शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से चोट लगने की पुष्टि हुई, जिससे हत्या का मामला स्पष्ट हुआ। एसपी देहात मयंक पाठक के मुताबिक, हत्याकांड के खुलासे के लिए सर्विलांस और थाना पुलिस की टीमें लगाई गई थीं। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।