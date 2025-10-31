Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNephew assaulted his aunt, woman killed him with hammer and then went to police station
मामी पर भांजे की नीयत हुई खराब, अकेला देखकर इज्जत पर डाला हाथ, महिला ने उतारा मौत के घाट

संक्षेप: बुलंदशहर में हथौड़े से पीटकर भांजे की हत्या करने के बाद मामी खुद ही थाने पहुंच गई। इज्जत पर हाथ डालने पर भांजे को मौत के घाट उतारने की बात पुलिस से कही है। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

Fri, 31 Oct 2025 06:06 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक भांजे ने अपनी मामी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। मामी को ये सब नागवार गुजरा। पहले तो उसने भांजे के इस हरकत का विरोध किया लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने बचाव में हथौड़े से प्रहार कर दिया। हथौड़े के प्रहार से भांजे की मौत हो गई। हत्या के बाद महिला सीधे थाने पहुंची और अपना जुर्म कबूल किया। इस काम में मामा भी शामिल था। पुलिस ने मामा और मामी को हिरासत में ले लिया है।

शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदगीराम ने बताया कि बृहस्पतिवार की देर शाम शिकारपुर के मोहल्ला गंज सादात निवासी इमरान (35 वर्ष) पुत्र उस्मान खान शिकारपुर के मोहल्ला लाल दरवाजा में रह रहे अपने मामा जावेद के घर गया था। इस दौरान मामी रुखसाना और इमरान के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद मारपीट हुई। इसी बीच आरोप है कि मामी रुखसाना ने इमरान के सिर पर हथौड़ा से प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए इमरान को उपचार के लिए शिकारपुर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन, रास्ते में उसकी मौत हो गई।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मृतक इमरान के चाचा बिलाल द्वारा मामा जावेद और मामी रुखसाना को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। दोनों हत्यारोपी मामा और मामी को हिरासत में लेकर कई बिंदुओं से पूछताछ की जा रही है। एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया, हथौड़ा से पीटकर युवक की हत्या हुई है। परिजनों ने शिकायत की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Police Up Murder Bulandsehar News अन्य..
