मामी पर भांजे की नीयत हुई खराब, अकेला देखकर इज्जत पर डाला हाथ, महिला ने उतारा मौत के घाट

संक्षेप: बुलंदशहर में हथौड़े से पीटकर भांजे की हत्या करने के बाद मामी खुद ही थाने पहुंच गई। इज्जत पर हाथ डालने पर भांजे को मौत के घाट उतारने की बात पुलिस से कही है। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात हुई। यहां एक भांजे ने अपनी मामी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। मामी को ये सब नागवार गुजरा। पहले तो उसने भांजे के इस हरकत का विरोध किया लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने बचाव में हथौड़े से प्रहार कर दिया। हथौड़े के प्रहार से भांजे की मौत हो गई। हत्या के बाद महिला सीधे थाने पहुंची और अपना जुर्म कबूल किया। इस काम में मामा भी शामिल था। पुलिस ने मामा और मामी को हिरासत में ले लिया है।

शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंदगीराम ने बताया कि बृहस्पतिवार की देर शाम शिकारपुर के मोहल्ला गंज सादात निवासी इमरान (35 वर्ष) पुत्र उस्मान खान शिकारपुर के मोहल्ला लाल दरवाजा में रह रहे अपने मामा जावेद के घर गया था। इस दौरान मामी रुखसाना और इमरान के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद मारपीट हुई। इसी बीच आरोप है कि मामी रुखसाना ने इमरान के सिर पर हथौड़ा से प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुए इमरान को उपचार के लिए शिकारपुर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत होने पर उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लेकिन, रास्ते में उसकी मौत हो गई।