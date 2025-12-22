Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnephew along with his friends shot and killed his uncle
भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर चाचा को गोलियों से भूना, पिता की हत्या का मानता था दोषी

भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर चाचा को गोलियों से भूना, पिता की हत्या का मानता था दोषी

संक्षेप:

महोबा में पुरानी रंजिश में भतीजे ने दो साथियों संग मिल चाचा को गोलियों से भून डाला। वारदात के बाद आरोपित भतीजा साथियों के साथ मौके से भाग निकला। सारे शाम हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया।

Dec 22, 2025 07:15 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महोबा
share Share
Follow Us on

यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पुरानी रंजिश में रविवार शाम भतीजे ने दो साथियों संग मिलकर चाचा को गोलियों से भून डाला। वारदात के बाद आरोपित भतीजा साथियों के साथ मौके से भाग निकला। सारे शाम हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी हासिल करते हुए पांच टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव के रहने वाले 60 साल के गुलाब सिंह परिहार की रविवार देर शाम ट्यूबवेल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवम ने बताया कि रविवार को पिता गुलाब सिंह ट्यूबवेल पर थे। तभी चचेरा भाई मोनू सिंह अपने साथियों संग आया और उसने पिता को एक के बाद एक तीन गोलियां मारीं। एक गोली पिता के सीने पर लगी, जबकि दूसरी सिर पर। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना लगते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह कबरई पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित मोनू सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी मोनू के पिता की 30 साल पहले हत्या हुई थी। मोनू इसके लिए चाचा को ही दोषी मानता था।

ये भी पढ़ें:दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर डकैती का मुकदमा दर्ज, घर में घुसकर की थी लूटपाट

मोबाइल चलाने से मना करने पर टीटीई की पत्नी ने दी जान

उधर, झांसी में मोबाइल चलाने से मना करने पर रविवार को टीटीई की पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। मामाला सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड का है। बताया जा रहा है कि 10 माह पहले ही दोनों की शादी हुई थी।

एरच के इस्किल गांव में रहने वाला भुवनेंद्र पटेल झांसी रेल मंडल में टीटीई है। उनकी शादी 24 फरवरी,को जालौन के घगुवा कलां गांव में रहने वाली काजल पटेल से हुई थी। दोनों सीपरी बाजार में मिशन कम्पाउंड मोहल्ले में रहते थे। पत्नी वॉट्सएप चला रही थी। इसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हो गया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Mahoba News Up Crime Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |