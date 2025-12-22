भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर चाचा को गोलियों से भूना, पिता की हत्या का मानता था दोषी

संक्षेप: महोबा में पुरानी रंजिश में भतीजे ने दो साथियों संग मिल चाचा को गोलियों से भून डाला। वारदात के बाद आरोपित भतीजा साथियों के साथ मौके से भाग निकला। सारे शाम हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया।

यूपी के महोबा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पुरानी रंजिश में रविवार शाम भतीजे ने दो साथियों संग मिलकर चाचा को गोलियों से भून डाला। वारदात के बाद आरोपित भतीजा साथियों के साथ मौके से भाग निकला। सारे शाम हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटना की जानकारी हासिल करते हुए पांच टीमों को आरोपी की तलाश में लगाया है।

थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव के रहने वाले 60 साल के गुलाब सिंह परिहार की रविवार देर शाम ट्यूबवेल पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवम ने बताया कि रविवार को पिता गुलाब सिंह ट्यूबवेल पर थे। तभी चचेरा भाई मोनू सिंह अपने साथियों संग आया और उसने पिता को एक के बाद एक तीन गोलियां मारीं। एक गोली पिता के सीने पर लगी, जबकि दूसरी सिर पर। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात की सूचना लगते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह कबरई पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपित मोनू सिंह की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी मोनू के पिता की 30 साल पहले हत्या हुई थी। मोनू इसके लिए चाचा को ही दोषी मानता था।

