सुसाइड की नीयत से पेड़ पर चढ़ी; उतारने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी, नेपाली लड़की का हाईवोल्टेज ड्रामा

महराजगंज के चौक में एक नेपाली महिला आम के पेड़ पर चढ़ गई और करीब आधे घंटे तक नीचे उतरने से इनकार करती रही। पुलिस ने क्रेन की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया। पूछताछ में महिला ने खुद को विराटनगर, नेपाल का निवासी बताया। कार्रवाई के बाद उसे नेपाली पुलिस को सौंपा जाएगा।

महाराजगंज जिले के नगर पंचायत चौक कार्यालय के बाहर गुरुवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक नेपाली महिला सड़क किनारे स्थित आम के पेड़ पर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला कथित तौर पर आत्महत्या की नीयत से पेड़ पर चढ़ी थी और काफी देर तक नीचे उतरने से इनकार करती रही। करीब आधे घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद चौक पुलिस और नगर पंचायत प्रशासन ने सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए क्रेन की मदद से महिला को सकुशल नीचे उतार लिया।

पेड़ पर चढ़ी लड़की, उतारने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ के कारण कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष मनीष पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला से लगातार बातचीत कर उसका विश्वास जीतने की कोशिश की। काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद भी जब वह नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुई तो नगर पंचायत की छोटी क्रेन मंगाई गई। इसके बाद सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

आर्केस्ट्रा में काम करती है लड़की स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला आर्केस्ट्रा में काम करती थी, हालांकि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। पुलिस ने महिला को थाने ले जाकर पहले भोजन कराया और उसकी हालत सामान्य करने का प्रयास किया। पूछताछ में महिला ने अपना संबंध नेपाल के विराटनगर से बताया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह ठूठीबारी सीमा से भारत में प्रवेश कर भटकते-भटकते चौक पहुंच गई थी। मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपने परिजनों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी।