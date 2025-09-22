Nepali Army to wear uniforms and boots made in Kanpur TCL gets order कानपुर में बनी वर्दी और बूट पहनेगी नेपाली सेना, इस कंपनी को मिलेगा ऑर्डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर में बनी वर्दी और बूट पहनेगी नेपाली सेना, इस कंपनी को मिलेगा ऑर्डर

नेपाल की सेना कानपुर में बनी वर्दी और बूट से लैस होगी। रक्षा मंत्रालय के कानपुर स्थित टीसीएल के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से उत्पादों के सैंपल नेपाल सेना को दिए हैं। नेपाल सेना के एमजीओ को टीसीएल के उत्पाद पसंद आए हैं।

Pawan Kumar Sharma सुहेल खान, कानपुरMon, 22 Sep 2025 05:16 PM
नेपाल की सेना कानपुर में बनी वर्दी और बूट से लैस होगी। रक्षा मंत्रालय के कानपुर स्थित डीपीएसयू ट्रूप कंफट् र्स लिमिटेड (टीसीएल) के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से उत्पादों के सैंपल नेपाल सेना को दिए हैं। नेपाल सेना के मास्टर जनरल ऑफ आर्डिनेंस (एमजीओ) को टीसीएल के उत्पाद पसंद आए हैं। सैंपल के परीक्षण के बाद ऑर्डर दे दिए जाएंगे। इसमें कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री (ओईएफ) में 50 हजार बूट बनाए जाएंगे।

डिजिटल पैटर्न वर्दी और मॉड्यूलर दस्ताने भी पसंद

नेपाल में बदले राजनीतिक परिदृश्य में नेपाल की सेना बेहद अलर्ट मोड पर है और विदेशी सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ी है। ऐसे में सेना के जवानों को जरूरी साजा-ओ-सामान उपलब्ध कराने के लिए नेपाली सेना के अफसरों ने तैयारियां शुरू करा दी हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार डिजिटल पैटर्न वर्दी, मॉड्यूलर दस्ताने भी पसंद किए हैं। उम्मीद है कि टीसीएल प्रबंधन को इसका ऑर्डर जल्द ही मिल सकता है। नेपाल के एमजीओ ने दो महीने पहले टीसीएल मुख्यालय आकर यहां पर बने उत्पादों का परीक्षण किया था, जो उन्हें बहुत पसंद आए थे।

ओईएफ में भारतीय सेना के जवानों के लिए भी करीब 10 लाख जोड़ी बूट का ऑर्डर मिला है, जिसे तेजी से बनाया जा रहा है। इसके अलावा नेपाली सेना के अफसरों ने मल्टीपरपज बूट, बूट क्रैम्पन, सात-लेयर्ड ईसीडब्ल्यूसीएस (एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम), रॉक पिटोन, कैरबिनर जैसे उत्पादों को देखा और सराहा है।

टीसीएल निदेशक संचालन राजीव शर्मा ने बताया कि नेपाली सेना को टीसीएल की उत्पादन इकाइयों में बने बूट, डिजिटल वर्दी पसंद आई है। सैंपल भी दिए गए हैं। 50 हजार बूट समेत अन्य ऑर्डर जल्द मिलने की संभावना है।

