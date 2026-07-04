यूपी में दोहरी नागरिकता का बड़ा खेल, फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकारी लाभ ले रहे थे नेपाली, 27 पर FIR

बलरामपुर में भारत-नेपाल सीमा से जुड़े दोहरी नागरिकता के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम के निर्देश पर हुई जांच में 27 लोगों पर नेपाल और भारत दोनों देशों की नागरिकता रखने, फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाने और सरकारी योजनाओं का सही पाए जाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

UP News: नेपाल और भारत दोनों देशों की नागरिकता रखने और फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के आरोप में बलरामपुर में बड़ा मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर हुई जांच के बाद 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एफआईआर के मुताबिक डीएम के पत्र के आधार पर उपनिरीक्षक शंभू सिंह ने जांच की। जांच में पाया गया है कि नेपाल देश के दांग जिले के कोयलाबास क्षेत्र के रहने वाले कई लोगों ने बलरामपुर जिले के जरवा कोतवाली क्षेत्र के बालापुर-अनवरडीह और तुलसीपुर क्षेत्र के शीतलापुर रिजवान गली में निवास दर्शाकर भारतीय आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेज बनवा लिए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस के अनुसार जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सूची में शामिल अब्दुल रहमान पुत्र कल्लू नाम का व्यक्ति संबंधित पते पर नहीं मिला, जबकि अब्दुल अजीज सिद्दीकी की मृत्यु हो चुकी है। इसके बावजूद अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। मुकदमे में अब्दुल कादिर सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, अब्दुल अलीम सिद्दीकी, मोहम्मद अनिस सिद्दीकी, खतीजा खातून, अब्दुल वहीद सिद्दीकी, अब्दुल करीम सिद्दीकी, समीउल्लाह, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, निसार अहमद, फातिमा सिद्दीकी, अब्दुल रहीम, जकरुन्निशा, जाहिर खातून, सनाउल्ला, हलीमा खातून, रेशमा, कमाल अहमद, सोनू, जमीला, शाहिद अख्तर, सनाउल्ला सिद्दीकी, निशरत नूर सबा, यासिर अराफात तथा ओसामा समेत कुल 27 लोगों को नामजद किया गया है।

थानाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक महेंद्रनाथ सिंह यादव को सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर भारत-नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में दोहरी नागरिकता वालों की जांच कराई गई। जांच में 27 लोगों को दोहरी नागरिकता के रूप में चिन्हित किया गया है। जांच के आधार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सीमा क्षेत्र में गश्त व जांच तेज, संदिग्धों पर पैनी नजर बनी उधर, सिद्धार्थनगर क भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सिविल पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है। सीमा क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुख्य चेक पोस्ट ककरहवा समेत सभी पगडंडी मार्गों पर जवानों ने जांच और निगरानी तेज कर दी है।