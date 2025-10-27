यूपी के इस जिले में नेपाली हाथियों का उत्पात, फसलों को किया तहस-नहस, किसान को पटका

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNepalese elephants wreak havoc in Pilibhit destroying crops and assaulting farmer
संक्षेप: पीलीभीत में नेपाल के हाथी अब जहानाबाद क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने जहानाबाद के उझैनिया गांव में जमकर उत्पात मचाया है। फसलों को तहस नहस करने के बाद हाथियों को भगा रहे एक किसान को पटक दिया।

Mon, 27 Oct 2025 06:24 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, जहानाबाद(पीलीभीत)
यूपी के पीलीभीत में नेपाल के हाथी अब जहानाबाद क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने जहानाबाद के उझैनिया गांव में जमकर उत्पात मचाया है। फसलों को तहस नहस करने के बाद हाथियों को भगा रहे एक किसान को पटक दिया। हाथियों के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर जहानाबाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथियों को भागने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव उझैनिया में नेपाली हाथियों के आ जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हाथी गांव के दरियाव सिंह के गन्ने के खेत में घुस गए। गांव में हाथियों को देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन दरोगा और तीन वनरक्षक मौके पर पहुंच गए। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से हाथियों को भगाने के प्रयास किए गए। भीड़ बढ़ती देखकर हाथी हमलावर हो गए। हाथियों को भगाने के दौरान गांव के ही 32 वर्षीय ओम प्रकाश को हाथी ने उठाकर पटक दिया। जिससे वह घायल हो गया।

इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों के अलावा सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल और प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद प्रदीप कुमार विश्नोई पहुंच गए। वन विभाग ने ग्रामीणों को एडवाइजरी जारी की। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। हाथियों के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद ने बताया कि घायल किसान का उपचार चल रहा है।

अफसर ट्रेस कर रहे हाथियों की लोकेशन

एक दिन पूर्व गजरौला के अजीतपुर पटपरा में हाथी देखे गए थे। इन हाथियों को पहले जंगल की तरफ जाते देखा गया था। अब यह नेपाल के हाथियों ने जहानाबाद क्षेत्र की तरफ रुख किया है। बता दें कि पूर्व में कई साल पहले नेपाल के हाथी उत्तराखंड तक पहुंच गए थे। अब वनाधिकारियों को नेपाल के हाथियों के बारे में लोकेशन दे दी गई है ताकि इनको ट्रेस कर निगरानी की जा सके।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
