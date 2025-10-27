यूपी के इस जिले में नेपाली हाथियों का उत्पात, फसलों को किया तहस-नहस, किसान को पटका

संक्षेप: पीलीभीत में नेपाल के हाथी अब जहानाबाद क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने जहानाबाद के उझैनिया गांव में जमकर उत्पात मचाया है। फसलों को तहस नहस करने के बाद हाथियों को भगा रहे एक किसान को पटक दिया।

यूपी के पीलीभीत में नेपाल के हाथी अब जहानाबाद क्षेत्र में उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने जहानाबाद के उझैनिया गांव में जमकर उत्पात मचाया है। फसलों को तहस नहस करने के बाद हाथियों को भगा रहे एक किसान को पटक दिया। हाथियों के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। किसान का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सूचना मिलने पर जहानाबाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथियों को भागने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव उझैनिया में नेपाली हाथियों के आ जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हाथी गांव के दरियाव सिंह के गन्ने के खेत में घुस गए। गांव में हाथियों को देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन दरोगा और तीन वनरक्षक मौके पर पहुंच गए। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से हाथियों को भगाने के प्रयास किए गए। भीड़ बढ़ती देखकर हाथी हमलावर हो गए। हाथियों को भगाने के दौरान गांव के ही 32 वर्षीय ओम प्रकाश को हाथी ने उठाकर पटक दिया। जिससे वह घायल हो गया।

इसकी जानकारी होने पर ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों के अलावा सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल और प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद प्रदीप कुमार विश्नोई पहुंच गए। वन विभाग ने ग्रामीणों को एडवाइजरी जारी की। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। हाथियों के आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद ने बताया कि घायल किसान का उपचार चल रहा है।