खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ पर नेपाली हाथियों ने बोला हमला, पटक-पटक कर मार डाला

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में दुधवा जंगल से निकले नेपाली हाथियों के झुंड ने सोमवार देर रात खेत की रखवाली कर रहे एक मजदूर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक महीने से हाथियों की मौजूदगी से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा जंगल से के खेतों में पहुंचे नेपाली हाथियों के झुंड ने खेत की रखवाली कर रहे मजदूर पर हमला कर दिया। हाथियों के झुंड ने मजदूर को घेर लिया और उसे पटक कर मार दिया। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों में इस घटना से जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि हाथी एक महीने से उनके क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन वन विभाग कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह घटना सोमवार की देर रात दुधवा बफर जोन की मझगई रेंज के चौखड़ा फार्म में हुई। इस क्षेत्र में नेपाल से आए जंगली हाथियों की मौजूदगी है। हाथियों का झुंड एक बार फिर सोमवार की देर रात मझगई रेंज के चौखड़ा फार्म में पहुंचा, जहां खेत की रखवाली कर रहे 50 वर्षीय राम बहादुर पुत्र रोशन लाल ने साथियों समेत हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की। पर हाथी बिगड़ गए और उन्होंने ग्रामीणों को दौड़ा लिया। बचकर भाग रहा राम बहादुर हाथियों की पकड़ में आ गया और हाथियों ने उसे पटक कर मार दिया।

घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ मौके पर जा पहुंची। वन विभाग के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश है। दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन की डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बताया कि हाथियों के हमले से एक अधेड़ की मौत की जानकारी मिली है। हाथियों के भागते वक्त यह मजदूर उनके बीच फंस गया और उसकी जान चली गई। स्टाफ मौके पर है। वह भी घटनास्थल पर जा रही हैं।

खेत में पड़ा मिला मादा तेंदुए का शव उधर, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन की भीरा वन रेंज में मंगलवार सुबह मादा तेंदुआ का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर रेंज ऑफिस पर भेजा गया है।