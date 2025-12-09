Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsNepalese elephants trampled to death a middle aged man guarding his farm
खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ पर नेपाली हाथियों ने बोला हमला, पटक-पटक कर मार डाला

खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ पर नेपाली हाथियों ने बोला हमला, पटक-पटक कर मार डाला

संक्षेप:

लखीमपुर खीरी में दुधवा जंगल से निकले नेपाली हाथियों के झुंड ने सोमवार देर रात खेत की रखवाली कर रहे एक मजदूर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक महीने से हाथियों की मौजूदगी से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

Dec 09, 2025 02:46 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, लखीमपुर
यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा जंगल से के खेतों में पहुंचे नेपाली हाथियों के झुंड ने खेत की रखवाली कर रहे मजदूर पर हमला कर दिया। हाथियों के झुंड ने मजदूर को घेर लिया और उसे पटक कर मार दिया। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों में इस घटना से जबरदस्त आक्रोश है। उनका कहना है कि हाथी एक महीने से उनके क्षेत्र में मौजूद हैं, लेकिन वन विभाग कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा।

यह घटना सोमवार की देर रात दुधवा बफर जोन की मझगई रेंज के चौखड़ा फार्म में हुई। इस क्षेत्र में नेपाल से आए जंगली हाथियों की मौजूदगी है। हाथियों का झुंड एक बार फिर सोमवार की देर रात मझगई रेंज के चौखड़ा फार्म में पहुंचा, जहां खेत की रखवाली कर रहे 50 वर्षीय राम बहादुर पुत्र रोशन लाल ने साथियों समेत हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की। पर हाथी बिगड़ गए और उन्होंने ग्रामीणों को दौड़ा लिया। बचकर भाग रहा राम बहादुर हाथियों की पकड़ में आ गया और हाथियों ने उसे पटक कर मार दिया।

घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ मौके पर जा पहुंची। वन विभाग के प्रति ग्रामीणों में आक्रोश है। दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन की डीएफओ कीर्ति चौधरी ने बताया कि हाथियों के हमले से एक अधेड़ की मौत की जानकारी मिली है। हाथियों के भागते वक्त यह मजदूर उनके बीच फंस गया और उसकी जान चली गई। स्टाफ मौके पर है। वह भी घटनास्थल पर जा रही हैं।

उधर, दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन की भीरा वन रेंज में मंगलवार सुबह मादा तेंदुआ का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर रेंज ऑफिस पर भेजा गया है।

मंगलवार सुबह भीरा थाना क्षेत्र के दीवानटांडा गांव के खेतों में जब गांव वाले गए तो उनको एक तेंदुए का शव पड़ा मिला। सूचना पर रेंज अफसर अखिलेश शर्मा भी टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। तेंदुए के शरीर पर चोटों के निशान भी मौजूद हैं। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि मृत मिला तेंदुआ मादा है और उसकी उम्र तीन साल के करीब लग रही है। वन विभाग ने अधिकारियों ने आपसी संघर्ष में तेंदुए के मारे जाने की बात कही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दुधवा के निदेशक डॉ एच राजा मोहन ने भी तेंदुए का शव मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शव के पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
