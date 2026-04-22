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भारत में घुसी नेपाल पुलिस, युवक को सड़क पर घसीटते हुए ले गई, वीडियो वायरल

Apr 22, 2026 06:40 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, महाराजगंज
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इंडो-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के सोनौली-बेलहिया मुख्य बॉर्डर पर नेपाली पुलिस के जवान भारतीय सीमा में प्रवेश कर एक आरोपी युवक को सरेआम सड़क पर घसीटते हुए नेपाल की ओर ले गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

भारत में घुसी नेपाल पुलिस, युवक को सड़क पर घसीटते हुए ले गई, वीडियो वायरल

UP News: यूपी के महराजगंज के इंडो-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के सोनौली-बेलहिया मुख्य बॉर्डर पर नेपाली पुलिस के जवान भारतीय सीमा में प्रवेश कर एक आरोपी युवक को सरेआम सड़क पर घसीटते हुए नेपाल की ओर ले गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी युवक नेपाल पुलिस की हिरासत से बचकर भारतीय सीमा में भाग आया था। इसी दौरान दो नेपाली पुलिसकर्मी उसका पीछा करते हुए भारतीय सीमा में घुस गए और उसे पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए वापस नेपाल ले जाने लगे। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कुछ ही दूरी पर भारतीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक को खड़ा कराया। इसके बावजूद नेपाली प्रहरी युवक को अपने साथ ले जाने में सफल रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने अधिकार क्षेत्र को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नेपाली पुलिस के इस रवैये को लेकर नाराजगी देखी जा रही है और इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के नियमों के तहत किसी भी देश की पुलिस को दूसरे देश की सीमा में इस तरह प्रवेश कर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होता। जब तक कि दोनों देशों के बीच समन्वय और कानूनी प्रक्रिया का पालन न किया जाए। सोनौली कोतवाल महेन्द्र मिश्रा का कहना है कि मामला जानकारी में आया है। नेपाल के बेलहिया थाने का कोई आरोपी भाग कर सोनौली मे घुस आया था, जिसके पीछे नेपाल पुलिस भी आ गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

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Pawan Kumar Sharma

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पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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