नेपाल में 5 मार्च को होंगे चुनाव, यूपी से लगा बार्डर सील; आसपास के बाजार होली पर भी बेरौनक

Mar 04, 2026 08:33 am ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
सोमवार की रात 12 बजे से भारत-नेपाल की सीमा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसकी वजह से सोनौली बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं होली का बाजार बेरोनक है। वजह यह कि सीमावर्ती बाजार नेपाल के ग्राहकों पर ही आश्रित है। बंद के कारण भारत-नेपाल सीमा पर मालवाहक और पर्यटक वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है।

Nepal Chunav: नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर यूपी के महाराजगंज से लगी इंडो-नेपाल सीमा 72 घंटे पूर्व यानी सोमवार की आधी रात से सील हो गई है। इसकी वजह से सोनौली सहित सीमाई बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। सीमाई बाजारों के व्यापारियों की होली बेरंग हो गई है। केवल इमरजेंसी वाले वाहनों को ही आने-जाने की छूट दी जा रही है।

भगवानपुर संवाद के अनुसार नेपाल चुनाव को देखते हुए शासन के निर्देश पर भारतीय सीमा सील होते ही नेपाल से सटे बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। दुकानदार दुकान खोलकर बैठे हैं लेकिन खरीदारी के लिए ग्राहक ही नहीं हैं। पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम गस्त कर सुरक्षा का अहसास कराने में जुटी है। बार्डर सील होने से नेपाल सीमा से सटे बाजार भगवानपुर, सेवतरी, झिंगटी, बरगदवा आदि बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बार्डर क्षेत्र में नेपाली नागरिकों के भरोसे ही भारतीय बाजार चलता है। नेपाली नागरिक के आवागमन बाधित होने से सीमा से सटे बाजारों की रौनक फीकी हो गई है।

नेपाल चुनाव और होली को लेकर सीओ ने किया निरीक्षण

होली पर्व और पड़ोसी देश नेपाल में होने वाले चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को फरेंदा सीओ अनिरुद्ध कुमार ने भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीओ ने सीमावर्ती चौकियों, एसएसबी कैंप व पुलिस पिकेट का दौरा किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों को सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन जांच करने को कहा। बिना वैध दस्तावेज के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए।

सीओ ने कहा कि होली के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा नेपाल में चुनाव के मद्देनजर खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। इस दौरान एसओ अखिलेश सिंह व एसएसबी टीम भी मौजूद रही।

