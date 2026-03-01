नेपाल यात्रा का इस तारीख के बाद ही बनाइएगा कार्यक्रम, सील होने जा रही सीमा; अलर्ट पर प्रशासन

नेपाल में 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा का आम चुनाव है। सीमा पर इस समय हाई अलर्ट की स्थिति है। इसे लेकर 2 मार्च यानि कल की रात से 5 मार्च तक भारत-नेपाल सीमा सील रहेगी। इसे देखते हुए विदेशी पर्यटकों ने बड़े पैमान पर अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। होटल और बस-टैक्सी की बुकिंग कैंसिल की जा रही है।

पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा का आम चुनाव है। सीमा पर इस समय हाई अलर्ट की स्थिति है। इसे लेकर 2 मार्च की रात से 5 मार्च तक भारत-नेपाल सीमा सील रहेगी। इसे देखते हुए विदेशी पर्यटकों ने बड़े पैमान पर अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। होटल और बस-टैक्सी की बुकिंग कैंसिल की जा रही है। खासकर श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों ने अपनी बुकिंग वापस ले ली है। रविवार को महाराजगंज जिले के सोनौली स्थित 22वीं बटालियन एसएसबी कैंप कार्यालय में भारत-नेपाल समन्वय समिति की बैठक में चुनाव के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसपी सोमेन्द्र मीना शामिल हुए।

डीएम महाराजगंज ने नेपाल से भारत आने वाले मुख्य मार्गों और पगडंडियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा। उन्होंने एसएसबी, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को अराजक तत्वों के आवागमन पर नियंत्रण लगाने के लिए नेपाली प्रशासन से समन्वय बनाने को कहा। इस दौरान नेपाली प्रशासन के अनुरोध पर सीमा को सोमवार की आधी रात से सामान्य आवागमन के लिए बंद रखने पर सहमति बनी। जबकि इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में एंबुलेंस, पेट्रोलियम, एलपीजी आदि का परिवहन दोनों देशों के प्रशासन के परस्पर समन्वय से होता रहेगा। जिलाधिकारी ने नेपाली प्रशासन को आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया। दोनों देशों में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में रुपन्देही के सीडीओ माधव प्रसाद आर्याल, एसपी जनक बहादुर सहित भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहे। बैठक के बाद सीमा का निरीक्षण कर चेकिंग और सुरक्षा का अधिकारियों ने हाल लिया। इसके बाद इंडिया गेट से राम जानकी चौराहा तक पैदल मार्च किया गया।

सालाना 1 लाख से अधिक विदेशी सैलानी जाते हैं नेपाल सोनौली-बेलहिया बॉर्डर नेपाल का सबसे व्यस्त सड़क मार्ग है। आंकड़ों के अनुसार हर साल इस रास्ते से भारत के अलावा अन्य देशों के लगभग एक लाख से अधिक विदेशी पर्यटक नेपाल में प्रवेश करते हैं। मार्च का महीना पर्यटन के लिए पीक सीजन माना जाता है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 600 से 700 विदेशी सैलानी यहां से गुजरते हैं।

होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर मंदी का साया नेपाल के लुम्बिनी, पोखरा और काठमांडू के होटलों ने भी पर्यटकों को तीन से पांच मार्च के दौरान न आने की सलाह दी है। नेपाल इमिग्रेशन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 6 मार्च की सुबह से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी। पांच मार्च मतदान दिवस के दिन नेपाल में बस, टैक्सी, निजी वाहनों के आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इसका असर सीमावर्ती सोनौली समेत अन्य कस्बों में दिखेगा। भैरहवा होटल सिद्धार्थ एसोसिशन के अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ ने कहा कि अभी तक कभी चुनाव के दौरान पर्यटकों की आवाजाही नहीं रोकी गई है। इस मामले में एसोसिएशन रूपन्देही के जिलाधिकरी से मिलकर पर्यटकों की सहूलियत के लिए अनुरोध किया गया है। सोनौली व्यापार मण्डल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने कहा बहुत लोगों को दोनों देशों में बारात लेकर जानी है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इमरजेंसी में छात्रों को कॉलेज जाने, ट्रेन, फ्लाइट की टिकट हो, उनको भी सहूलियत मिलनी चाहिए। पहले भी ऐसा होता आया है।