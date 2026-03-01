Hindustan Hindi News
नेपाल यात्रा का इस तारीख के बाद ही बनाइएगा कार्यक्रम, सील होने जा रही सीमा; अलर्ट पर प्रशासन

Mar 01, 2026 06:38 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
नेपाल में 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा का आम चुनाव है। सीमा पर इस समय हाई अलर्ट की स्थिति है। इसे लेकर 2 मार्च यानि कल की रात से 5 मार्च तक भारत-नेपाल सीमा सील रहेगी। इसे देखते हुए विदेशी पर्यटकों ने बड़े पैमान पर अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। होटल और बस-टैक्सी की बुकिंग कैंसिल की जा रही है।

India-Nepal Border News : यदि आप नेपाल जाने की योजना बना रहे हैं तो 6 मार्च के बाद ही यात्रा बनाएं क्योंकि पांच मार्च को नेपाल में चुनाव है और 72 घंटे पहले सीमा सील कर दी जाएगी। इस दौरान भारतीय पर्यटकों के लिए भी नेपाल में प्रवेश और वाहन ले जाना वर्जित रहेगा। नेपाल का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुला रहेगा, लेकिन बाहर जाने के लिए वाहन मिलना असंभव होगा। इसके चलते विदेशी सैलानियों ने बुकिंग कैंसिल करानी शुरू कर दी है। चुनाव के मद्देनजर नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में विशेष निगरानी बरती जा रही है। सोमवार की आधी रात से यह अंतरराष्ट्रीय सीमा सील हो जाएगी।

पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा का आम चुनाव है। सीमा पर इस समय हाई अलर्ट की स्थिति है। इसे लेकर 2 मार्च की रात से 5 मार्च तक भारत-नेपाल सीमा सील रहेगी। इसे देखते हुए विदेशी पर्यटकों ने बड़े पैमान पर अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। होटल और बस-टैक्सी की बुकिंग कैंसिल की जा रही है। खासकर श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार जैसे देशों से आने वाले बौद्ध तीर्थयात्रियों ने अपनी बुकिंग वापस ले ली है। रविवार को महाराजगंज जिले के सोनौली स्थित 22वीं बटालियन एसएसबी कैंप कार्यालय में भारत-नेपाल समन्वय समिति की बैठक में चुनाव के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में डीएम संतोष कुमार शर्मा और एसपी सोमेन्द्र मीना शामिल हुए।

डीएम महाराजगंज ने नेपाल से भारत आने वाले मुख्य मार्गों और पगडंडियों पर निगरानी बढ़ाने को कहा। उन्होंने एसएसबी, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को अराजक तत्वों के आवागमन पर नियंत्रण लगाने के लिए नेपाली प्रशासन से समन्वय बनाने को कहा। इस दौरान नेपाली प्रशासन के अनुरोध पर सीमा को सोमवार की आधी रात से सामान्य आवागमन के लिए बंद रखने पर सहमति बनी। जबकि इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में एंबुलेंस, पेट्रोलियम, एलपीजी आदि का परिवहन दोनों देशों के प्रशासन के परस्पर समन्वय से होता रहेगा। जिलाधिकारी ने नेपाली प्रशासन को आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने का आश्वासन दिया। दोनों देशों में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने और अराजक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में रुपन्देही के सीडीओ माधव प्रसाद आर्याल, एसपी जनक बहादुर सहित भारत और नेपाल के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहे। बैठक के बाद सीमा का निरीक्षण कर चेकिंग और सुरक्षा का अधिकारियों ने हाल लिया। इसके बाद इंडिया गेट से राम जानकी चौराहा तक पैदल मार्च किया गया।

सालाना 1 लाख से अधिक विदेशी सैलानी जाते हैं नेपाल

सोनौली-बेलहिया बॉर्डर नेपाल का सबसे व्यस्त सड़क मार्ग है। आंकड़ों के अनुसार हर साल इस रास्ते से भारत के अलावा अन्य देशों के लगभग एक लाख से अधिक विदेशी पर्यटक नेपाल में प्रवेश करते हैं। मार्च का महीना पर्यटन के लिए पीक सीजन माना जाता है, जिसमें प्रतिदिन औसतन 600 से 700 विदेशी सैलानी यहां से गुजरते हैं।

होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर मंदी का साया

नेपाल के लुम्बिनी, पोखरा और काठमांडू के होटलों ने भी पर्यटकों को तीन से पांच मार्च के दौरान न आने की सलाह दी है। नेपाल इमिग्रेशन विभाग के सूत्रों का कहना है कि 6 मार्च की सुबह से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी। पांच मार्च मतदान दिवस के दिन नेपाल में बस, टैक्सी, निजी वाहनों के आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इसका असर सीमावर्ती सोनौली समेत अन्य कस्बों में दिखेगा। भैरहवा होटल सिद्धार्थ एसोसिशन के अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ ने कहा कि अभी तक कभी चुनाव के दौरान पर्यटकों की आवाजाही नहीं रोकी गई है। इस मामले में एसोसिएशन रूपन्देही के जिलाधिकरी से मिलकर पर्यटकों की सहूलियत के लिए अनुरोध किया गया है। सोनौली व्यापार मण्डल अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने कहा बहुत लोगों को दोनों देशों में बारात लेकर जानी है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इमरजेंसी में छात्रों को कॉलेज जाने, ट्रेन, फ्लाइट की टिकट हो, उनको भी सहूलियत मिलनी चाहिए। पहले भी ऐसा होता आया है।

क्या बोले अधिकारी

नौतनवा के एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि नेपाल में पांच मार्च को चुनाव है। वहां निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान में सीमा पर चौकसी रहेगी। नेपाल की सुरक्षा व जांच एजेंसियों से समन्वय है। सीमा पर जो भी संभव सहयोग मांगेगे, उसे पूरा कराया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

