न दरवाजा खुला, न हुई कोई हलचल, फंदे से लटकता मिला पति; बिस्तर पर पत्नी की लाश

50 वर्षीय राज बहादुर मिश्रा और उनकी पत्नी 47 वर्षीय सुनीला देवी मंगलवार रात को अपने घर में थे। बुधवार की दोपहर तक जब उनके घर का दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई हलचल हुई तो उनके बड़े भाई रामबहादुर और भतीजे मोनू ने आवाज लगाई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खटकाया।

यूपी के लखीमपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहां हैदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की सुबह एक दंपती की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। दोपहर तक घर का दरवाजा नहीं खुलने और कोई हलचल न दिखने पर पड़ोसियों को शक हुआ। बड़े भाई और भतीजे ने आवाज लगाई। इसके बाद दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। यानी उसे अंदर से बंद नहीं किया गया था। अंदर जाकर देखा तो राज बहादुर का शव फांसी के फंदे से लटक रहा था। वहीं उनकी पत्नी सुशीला देवी छत पर बने कमरे में मृत पड़ी थीं। दोनों को मरा देखकर ब़ड़े भाई, भतीजे और गांववाले हैरान रह गए।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि महिला के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों के शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए हैं।

दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो राज बहादुर का शव फांसी के फंदे पर लटका था, जबकि उनकी पत्नी सुनीला देवी छत पर कमरे में बिस्तर पर मृत पड़ी थीं। यह दृश्य देखकर घरवालों के होश उड़ गए और पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि राज बहादुर दूध का व्यवसाय करते थे।