न डेबिट न क्रेडिट कार्ड, बिना टैक्स बिजली बिल पेमेंट के लिए करें ये काम

डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने पर 4000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे अधिक पर डेबिट कार्ड (रूपे डेबिट कार्ड को छोड़कर) ट्रांजेक्शन चार्ज 0.90 प्रतिशत लगेगा।18 प्रतिशत GST देनी होगी। जबकि क्रेडिट कार्ड से एक प्रतिशत ट्रांजेक्शन चार्ज और 18 प्रतिशत GST अदा करनी होगी।

Electricity Bill Payment: बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। कन्वीनियंस चार्ज या सर्विस टैक्स के नाम पर आपको बिल पर एक प्रतिशत तक अतिरिक्त रकम और 18 प्रतिशत जीएसटी अदा करनी होगी। वहीं यूपीआई, नेट बैंकिंग, भीम एप और ई वॉलेट से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। केस्को में इस व्यवस्था को लागू कर दिया है लेकिन जानकारी न होने पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता कार्ड से भुगतान करते हैं और अतिरिक्त धनराशि कटने पर केस्को में शिकायत करते हैं।

4000 रुपये तक बिल पर छूट डेबिट और क्रेडिट कार्ड से बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर चार हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। चार हजार से अधिक होते ही डेबिट कार्ड (रूपे डेबिट कार्ड को छोड़कर) ट्रांजेक्शन चार्ज 0.90 प्रतिशत लगेगा और 18 प्रतिशत देनी हेागी। जबकि क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर चार हजार से अधिक के बिल पर एक प्रतिशत ट्रांजेक्शन चार्ज और 18 प्रतिशत जीएसटी अदा करनी होगी।

मसलन, अगर 4100 रुपये का बिजली का बिल है तो डेबिट कार्ड से 37 रुपये और 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त देनी होगी। इसी तरह क्रेडिट कार्ड से 41 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज और 18 प्रतिशत जीएसटी अदा करनी होगी। केस्को में हर महीने करीब डेढ़ लाख उपभोक्ता ऑनलाइन बिजली का बिल जमा करते हैं। अन्य उपभोक्ता काउंटर पर आकर कैश में अपने बिजली बिलों का भुगतान करते हैं।