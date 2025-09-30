Neither cheat nor be cheated Azam said before Akhilesh yadav arrival one hand cannot clap न धोखा दें, न धोखा खाएं; अखिलेश के आने से पहले बोले आजम- ताली एक हाथ से नहीं बजती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNeither cheat nor be cheated Azam said before Akhilesh yadav arrival one hand cannot clap

न धोखा दें, न धोखा खाएं; अखिलेश के आने से पहले बोले आजम- ताली एक हाथ से नहीं बजती

जेल से छूटकर आए आजम ने कहा, मेरी इज्जत, मेरे एहतराम में कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। आजम की शेयरों-शायरी यहीं खत्म नहीं हुई। 

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरTue, 30 Sep 2025 06:34 PM
share Share
Follow Us on
न धोखा दें, न धोखा खाएं; अखिलेश के आने से पहले बोले आजम- ताली एक हाथ से नहीं बजती

सपा के कद्दावर नेता आजम खान जेल में हों या फिर बाहर। हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पिछले सप्ताह की आजम खाने करीब दो साल तक जेल में रहने के बाद छूटकर आए हैं। जेल से छूटने के बाद बाद आजम दिल्ली अपना इलाज कराने चले गए। दिल्ली से इलाज कराकर लौटे तो वह फिर से चर्चा में आ गए। आजम खान की इस चर्चा की वजह थी कि पार्टी के बड़े नेताओं से नाराजगी। जेल से छूटने के बाद किए गए पहले इंटरव्यू में आजम ने कई बड़ी बातें कह डालीं। आठ अक्टूबर को सपा नेता अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे। सपा प्रमुख से मुलाकात के सवाल पर आजम ने शेयरों-शायरी से जवाब दिया।

एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आजम से दूसरी पार्टी में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना नाम लिए सपा के बड़े नेताओं पर नाराजगी जाहिर की। आजम ने कहा, बात साफ होनी चाहिए, हम धोखा न दें और न धोखा खाएं। हम चाहते हैं कि हिस्सेदार बनें और दावेदार न बनें। आठ तारीख को अखिलेश मिलने आ रहे हैं के सवाल पर आजम खां बोले-हमे अखबारों से पता चला है। इसके बाद आजम ने हर बार की तरह शेयरों-शायरी करके जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरी इज्जत, मेरे एहतराम में कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती।

आजम की शेयरों-शायरी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा-मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मख्सूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर सांस में गाया नहीं जाता। आजम ने इस दौरान पार्टी के कुछ नेताओं के रवैये पर भी नाराज जताई। उन्होंने कहा, हमारा भी तो कुछ अच्छा रहा होगा, या हम हमेशा बुरे ही रहे। हमने तो एक बार भी शिकायत नहीं की। एक बार भी नहीं कहा, हमारे लिए ये हुआ ये नहीं हुआ। हम जानते हैं हालात क्या हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन जो वो रास्ते के लोग हैं जो कयादत को रास्ता दिखाने लगे हैं। पहले कयादत रास्ता दिखाती थी, अब पीछे चलने वाले लोग कयादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं। वो लोग जो कयादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं मैं उनसे कहूंगा, कि फैसले कयादत के होना चाहिए। पीछे चलने वालों के नहीं होना चाहिए।

आजम के साथ बहुत ज्यादाती हुई, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ज्यादाती नहीं की? इस सवाल पर आजम बोले-एक भी ज्यादती साबित हो जाए तो सभी ज्यादतियों को वह अपने सिर ले लेंगे। मैं जुल्म कर ही नहीं सकता। जो शख्स 50 साल की सियासत में लखनऊ में रहते हुए कोठी नहीं बना सका, वो एक इमारत, एक ईंट का भी गुनहगार नहीं है। जिन जमीनों को लेकर इल्जाम लगता है वह मेरी ही जाति और बिरादरी के लोगों ने कब्जा कर रखी थी।

Azam Khan Up Latest News Akhilesh Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |