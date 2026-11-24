आजम या ओवैसी किसी की भी दाल यूपी में गलने वाली नहीं, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को भी लिया निशाने पर
यूपी के गोंडा की राम कथा में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आजम खान हो या ओवैसी किसी की भी दाल यूपी में गलने वाली नहीं है। इसके साथ ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया।
यूपी के गोंडा जिले में श्रीराम कथा में शामिल होने पर डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सनातन धर्म की घोर विरोधी है। अखिलेश काशी-मथुरा-अयोध्या जाएं लेकिन पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें और माफी मांगे। राम से माफी मांगें तो हो सकता है उनका कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा की सपा बहुरूपिए का रूप धर चुकी है। आगे कहा कि आजम खान हो या ओवैसी किसी की भी दाल यूपी में गलने वाली नहीं है। गठबंधन को लेकर कहा की इंडी गठबंधन का प्रयास सफल नहीं होगा।
ये बातें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जयप्रभा ग्राम में आयोजित भव्य श्रीराम कथा के मंच से कहीं। कथा में उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखकर उन्होंने सभी को प्रणाम किया। साथ ही कहा कि गोंडा की धरती पर आस्था का ऐसा दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया है।
डिप्टी सीएम ने आयोजन के लिए गोण्डा वासियों को बधाई देते हुए महंत आलोक दास महाराज का अभिनंदन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनके मित्र और आदरणीय आलोक दास जी महाराज ने प्रभु की कथा का आयोजन कर गोण्डा की धरती को भक्तिमय बना दिया है। उन्होंने अपना जीवन सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। देशभर में भ्रमण और प्रवास कर लगातार सनातन संस्कृति की पताका फहराने का काम कर रहे हैं। लोगों से बातचीत में पता चला कि इटियाथोक और आसपास के क्षेत्र में इससे पहले इतना भव्य धार्मिक आयोजन नहीं हुआ।
सनातन की पताका दोगुनी ताकत से ऊंची फहराती रहेगी
डिप्टी सीएम ने कहा कि आज प्रभु की कृपा पूरे प्रदेश, गोण्डा और विशेष रूप से इटियाथोक क्षेत्र के लोगों पर बरस रही है। यह आलोक दास महाराज की मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सनातन की पताका दोगुनी ताकत से ऊंची फहराती रहेगी। जब तक आलोक दास महाराज जैसे संत और राजन जी महाराज जैसे कथा वाचक हैं, तब तक सनातन का ध्वज झुकने वाला नहीं है।
डिप्टी सीएम ने घर-घर में सुख, शांति और समृद्धि देने की प्रार्थना की
उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि धन्य हैं वे माता-पिता, जिन्होंने आलोक दास जी महाराज जैसे धर्मनिष्ठ और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित बेटे को जन्म दिया। डिप्टी सीएम ने प्रभु श्रीराम और हनुमान जी से सभी पर कृपा बनाए रखने तथा घर-घर में सुख, शांति और समृद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान मेहनौन विधायक विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना भैया, चेयरमैन प्रतिनिधि मंशाराम वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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