गोवर्धन पूजा के दौरान खूनी वारदात, आतिशबाजी के विरोध में पड़ोसियों ने किया पथराव, महिला की मौत

संक्षेप: मथुरा के एक परिवार में गोवर्धन पूजा की खुशियां मातम में बदल गई। आतिशबाजी चलाने के विरोध को लेकर पड़ोसियों ने पथराव कर दिया, जिसमें अपने मायके आई 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जबकी इस हमले में उनकी मां सरोज देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई।

Thu, 23 Oct 2025 09:04 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, मथुरा
यूपी के मथुरा के जैंत क्षेत्र में बुधवार रात गोवर्धन पूजा की खुशियां मातम में बदल गईं। आतिशबाजी चलाने का विरोध करते-करते पड़ोसियों ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल है। घरवालों ने सात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार राधा वैली निवासी साधना देवी (24) पत्नी शंकर अपने मायके जैंत गांव में गोवर्धन पूजा करने आई थीं। बुधवार रात लगभग 10:30 बजे साधना के भाई केके और सीके अपने घर की छत पर पटाखे चला रहे थे। पटाखों की आवाज से नाराज पड़ोसी और उसके घरवालों ने आपत्ति जताई और गाली-गलौज करने लगे।

बात बढ़ने पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इसमें साधना और उनकी मां सरोज देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पथराव कर रहे पड़ोसी ये देखकर भाग निकले। घरवाले दोनों घायल महिलाओं को मथुरा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने साधना को नाजुक हालत में आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय ही साधना ने दम तोड़ दिया। वहीं मां सरोज देवी का इलाज जारी है।

मृतका के पिता टिकेंद्र गौतम ने सात लोगों के खिलाफ थाना जैंत में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने घटना के बाद दबिश देकर कपिल, विकास और हुकुम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
