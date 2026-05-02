नई कार देखकर जल उठे पड़ोसी, पूजा के समय किया हंगामा, छत पर चढ़कर महिलाओं और बच्चों ने पत्थर फेंके
हमीरपुर में एक व्यक्ति नई कार खरीदकर लाया, लेकिन ये खुशी पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं हुई। पड़ोसी की नई कार देखकर जले पड़ोसी ने हंगामा कर दिया। पूजा के समय पथराव शुरू कर दिया।
Hamirpur News: अक्सर लोगों को दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होता, फिर वह चाले रिश्तेदार हों या फिर पड़ोसी। घर और गाड़ी देखकर अक्सर ही लोग जल उठते हैं। ऐसा ही मामला यूपी के हमीरपुर से सामने आया है। यहां एक व्यक्ति नई कार खरीदकर लाया, लेकिन ये खुशी पड़ोसी को बर्दाश्त नहीं हुई। पड़ोसी की नई कार देखकर जले पड़ोसी ने हंगामा कर दिया। पूजा के समय पथराव शुरू कर दिया। महिलाओं और बच्चों ने भी छत पर चढ़कर पत्थर फेंके। सूचना पर रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को उठाकर थाने ले आई। पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
गांव निवासी मोतीलाल खंगार के बेटे गुजरात के वापी में काम करते हैं। ठीकठाक कमाते हैं। मोतीलाल की पत्नी रोशनी ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उन्होंने नई कार खरीदी है। शुक्रवार रात घर पर कार का पूजन हो रहा था। चालक कार में बैठा था और परिजन पारंपरिक तरीके से पूजन कर रहे थे। यह देख उनके पड़ोसियों ने जलनवश हंगामा करना शुरू कर दिया। महिलाएं-बच्चे छत पर चढ़कर पत्थर फेंकने लगे। नई कार पर पत्थर न लगे इससे चालक कार लेकर भागा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में गांव पहुंची पुलिस दोनों पक्षों से एक-एक व्यक्ति को पकड़ थाने ले आई। रोशनी ने बताया कि पड़ोसी उन्हें फोन कर अक्सर धमकी देते रहते हैं। लड़ाई-झगड़ा का बहाना ढूंढ़ते रहते हैं। थाना प्रभारी योगेश कुमार तिवारी ने बताया कि रामआसरे और उसके बेटे पुत्तीलाल के खिलाफ शांतिभंग के तहत कार्रवाई की गई है। पीड़ित पक्ष के सभी आरोपों की जांच कराई जा रही है।
पड़ोसी पिता-पुत्र ने युवक को पीटा, केस
इसी तरह कौशांबी जिले में दबंगों ने पड़ोस के रहने वाले पिता-पुत्र की पिटाई कर दी। पिपरी थाना क्षेत्र के मखऊपुर निवासी रवि पुत्र यशवंत गौतम ने बताया कि 28 अप्रैल को वह कोई सामान लेने घर के समीप स्थित किराने की दुकान पर गया था। लौटते वक्त पड़ोसी अप्पू मिल गया और पुरानी बातों को लेकर अभद्रता करने लगा।विरोध करने पर अपने बेटे कृष्णा के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विकास सिंह ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।