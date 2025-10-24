देर रात पटाखों का शोर सुन भड़के पड़ोसी, ईंट-पत्थर से बोला हमला; महिला को मार डाला
संक्षेप: रात लगभग 10:30 बजे साधना के भाई केके और सीके अपने घर की छत पर पटाखे चला रहे थे। पटाखों की आवाज से नाराज होकर पड़ोसी और उसके घरवालों ने आपत्ति जताई और गाली-गलौज करने लगे। बात बढ़ने पर उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिए।
उत्तर प्रदेश के मथुरा के जैंत क्षेत्र में बुधवार रात गोवर्धन पूजा की खुशियां मातम में बदल गईं। आतिशबाजी चलाने का विरोध करते-करते पड़ोसियों ने ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल है। घरवालों ने सात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तलाश जारी है। उधर, पुलिस ने इलाके में गश्त और सुरक्षा बढा दी है।
जानकारी के अनुसार राधा वैली निवासी साधना देवी (24) पत्नी शंकर अपने मायके जैंत गांव में गोवर्धन पूजा करने आई थीं। बुधवार रात लगभग 10:30 बजे साधना के भाई केके और सीके अपने घर की छत पर पटाखे चला रहे थे। पटाखों की आवाज से नाराज पड़ोसी और उसके घरवालों ने आपत्ति जताई और गाली-गलौज करने लगे। बात बढ़ने पर उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिए।
इस पत्थरबाजी में साधना, उनकी मां सरोज देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पथराव कर रहे पड़ोसी ये देखकर भाग निकले। घरवाले दोनों घायल महिलाओं को मथुरा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने साधना को नाजुक हालत में आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय ही साधना ने दम तोड़ दिया। वहीं मां सरोज देवी का इलाज जारी है।
मृतका के पिता टिकेंद्र गौतम ने सात लोगों के खिलाफ थाना जैंत में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने घटना के बाद दबिश देकर कपिल, विकास और हुकुम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल होने के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।