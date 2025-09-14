Neighbors angry with organizer for not meeting with Baba Bageshwar, Janlewa Attack in agra बाबा बागेश्वर से न मिलवाने पर आयोजक पर नाराज हुआ पड़ोसी परिवार, जानलेवा हमला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बाबा बागेश्वर से न मिलवाने पर आयोजक पर नाराज हुआ पड़ोसी परिवार, जानलेवा हमला

बाबा बागेश्वर से न मिलवाने पर आयोजक पर नाराज हुआ पड़ोसी परिवार, जानलेवा हमला

बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री से न मिलवाने पर आयोजक पर ही उनका पड़ोसी परिवार नाराज हो गया और गाली गलौच करते हुए जानलेवा हमला कर दिया है। आयोजक का गला दबाकर मारने की कोशिश भी की है। मामला आगरा के नालंदा प्राइड अपार्टमेंट का है। पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 09:35 PM
आगरा में खंदारी हनुमान चौराहा स्थित नालंदा प्राइड में छह सितंबर को बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री आए थे। बाबा बागेश्वर को बुलाने वाले ने अपने पड़ोसी को उनसे नहीं मिलवाया तो जानलेवा हमलाकर दिया गया। आयोजक से मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। मामला पुलिस तक पहुंचा है। आयोजक की रिश्तेदार ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल किसी को पकड़ा नहीं गया है। मुकदमा हरीपर्वत थाने में लिखाया गया है।

फ्लैट नंबर 201 निवासी नेहा गुप्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनके भाई ने बाबा बागेश्वर को बुलाया था। बाबा बागेश्वर उनके आवास पर आए थे। बाबा से मिलने वालों की भीड़ अधिक थी। इस वजह से वह अपने पड़ोसी फ्लैट नंबर 202/205 निवासी अजय चौहान व संजय चौहान के परिवार को बाबा से नहीं मिलवा सके। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे लोग इसे लेकर रंजिश मान बैठेंगे।

बाबा के जाने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। उनका गला दबाने का प्रयास किया गया। गालियां दी गईं। भाई को भी मारने की धमकी दी गई। बुजुर्ग मां ने जैसे-तैसे उन्हें बचाया। घटना से उनका परिवार दहशत में है। वह बुरी तरह घबरा गई हैं। उनका कोई कसूर नहीं था। भीड़ अधिक थी। जबकि पड़ोसियों को लग रहा है कि जानबूझ कर उन्हें नहीं मिलने दिया।

हरीपर्वत इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे में अजय चौहान उसकी पत्नी अरिता चौहान, संजय चौहान आदि को नामजद किया गया है। पुलिस अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करेगी। महिला के साथ मारपीट और अभद्रता की गई होगी तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अनुमति हो गई थी रद

बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम पहले तारघर मैदान पर था। बारिश की वजह से एक दिन पहले जगह बदली गई थी। कार्यक्रम फतेहाबाद मार्ग स्थित राजदेवम मैरिज होम में होना था। कार्यक्रम में सिर्फ पास धारकों की एंट्री थी। बड़ी संख्या में पड़ोसी जिलों से लोग आ गए थे। अनहोनी की आशंका पर पुलिस ने कार्यक्रम की अनुमति रद कर दी थी। धीरेंद्र शास्त्री नालंद प्राइड में आयोजक के घर आए थे। यहां पर भी बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। बाउंसरों और जनता के बीच धक्का-मुक्की हुई थी।

