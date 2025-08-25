जिसकी मदद की, वही पड़ोसी निकला मास्टरमाइंड; डॉक्टर पति किडनैपिंग केस का सनसनीखेज खुलासा

प्रदीप सोनी ने अशोक से व्यापार के लिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे और अशोक के हॉस्पिटल में एक सोनेचांदी की दुकान भी खोली थी। जेल बाईपास रोड के निर्माण के दौरान दुकान टूट गई। इससे उसे काफी नुकसान तो हुआ ही वह अशोक जायसवाल का कर्जदार भी हो गया था। अशोक उससे अपने पैसे की मांग कर रहे थे।

Doctor's Husband Kidnapping Case: यूपी के गोरखपुर में सरकारी महिला डॉक्टर के पति और एक हॉस्पिटल के संचालक अशोक जायसवाल के अपहरण की साजिश उनके ही पड़ोसी ने व्यापार में हुए घाटे की भरपाई करने के लिए रची थी। मुख्य आरोपित कमालुद्दीन को रिमांड पर लेकर पूछताछ में यह अहम जानकारी सामने आई है। पता चला है कि अशोक जायसवाल के पड़ोसी ने उनके मकान में सराफा का दुकान खोला था। बाईपास निर्माण में दुकान टूट गई उसका घाटा तो हुआ ही, वह कर्जदार भी हो गया था। घाटे की भरपाई के साथ कर्ज चुकाने का उसने अशोक जायसवाल का अपहरण कराया था। इसमें अपने दो परिचितों का इस्तेमाल किया था और उन लोगों ने कमालुद्दीन गैंग को इसके लिए भाड़े पर लिया था। पुलिस तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

कमालुद्दीन ने पूछताछ में बताया कि पादरी बाजार में अशोक जायसवाल के पड़ोस में रहने वाले बस्ती जिले के मूल निवासी प्रदीप सोनी ने अशोक से व्यापार के नाम पर 5 लाख रुपए उधार लिए थे और अशोक के हॉस्पिटल में एक सोनेचांदी की दुकान भी खोली थी। जेल बाईपास रोड के निर्माण के दौरान दुकान टूट गई। इससे उसे न सिर्फ काफी नुकसान हुआ बल्कि वह अशोक जायसवाल का कर्जदार भी हो गया था। अशोक उससे अपने पैसे की मांग कर रहे थे। प्रदीप के पास ही अशोक जायसवाल के घर और हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस था। उसे यह पता था कि अशोक जायसवाल अपने घर में कैश पैसा रखते हैं और अपहरण कर थोड़ा बहुत धमकाने पर ही पैसा दे देंगे। यह भी पता था कि अशोक के पिता और भाई का अपहरण हुआ था तब परिवार ने उन्हें फिरौती की रकम देकर ही छुड़ाया था। प्रदीप को अशोक के अपहरण में व्यापार घाटे की भरपाई की गुंजाइश दिखी जिसके बाद उसने अपने साथी खोराबार के मूल निवासी तरुण त्रिपाठी के साथ अपहरण का प्लान साझा किया। तरुण ने इस प्लान में अपने साथी गोला के मूल निवासी व वर्तमान पता ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मोनू त्रिपाठी को शामिल किया। मोनू त्रिपाठी कई बार जेल जा चुका है उसके ऊपर लूट और हत्या के प्रयास सहित सात केस दर्ज है गोला थाने से गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है।

तीनों आरोपितों से पूछताछ शुरू मोनू त्रिपाठी ने ही अपहरण के लिए कमालुद्दीन, करुणेश और उसके गिरोह को हॉयर किया था। इन्हें बताया गया था कि अशोक को उठाना है कुछ देर बाद ही पैसा मिल जाएगा उसके बाद उसे आपस में बांट लिया जाएगा। कमालुद्दीन से पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

28 घंटे की पुलिस रिमांड पर कमालुद्दीन ने उगले राज शाहपुर इलाके के पादरी बाजार में आयुष्मान हॉस्पिटल चलाने वाले अशोक जायसवाल का रेलवे स्टेडियम जाते समय कौआबाग अंडरपास से कार सवार बदमाशों ने 25 जुलाई को अपहरण कर लिया था। सुबह दस बजे जब एक अनजान मोबाइल से उनकी पत्नी डॉ. सुषमा जायसवाल के मोबाइल पर फिरौती की कॉल आई तब अपहरण की घटना सामने आई। पुलिस ने सूचना के करीब 15 घंटे बाद अशोक जायसवाल को सकुशल बरामद कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पता चला कि अपहरण में सात बदमाश शामिल थे, दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसी के बाद कमालुद्दीन सहित अन्य आरोपितों का नाम सामने आया था। कमलाद्दीन की गिरफ्तारी के लिए उस पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था लेकिन अपनी सांठगांठ से उसने इनाम घोषित होने के अगले दिन ही रायबरेली कोर्ट में दर्ज एक मुकदमे में चल रहे एनबीडब्ल्यू में वह सरेंडर हो गया था।

पहले सामने आए आरोपित श्याम सुन्दर उर्फ गुड्डू यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी ढेबरा बुजुर्ग, थाना सिकरीगंज

जनार्दन गौड़ पुत्र गोपाल गौड़ निवासी बलुआ उर्फ बकुसड़, थाना सिकरीगंज,

करुणेश कुमार दूबे पुत्र जितेन्द्र कुमार दूबे निवासी चौतरा पट्टी, पोस्ट शंकरपुर बेलघाट, गोरखपुर

कमालुद्दीन उर्फ कमालू निवासी जद्दू पट्टी, थाना सिकरीगंज, गोरखपुर

प्रीतम कुमार निवासी ढेबरा थाना सिकरीगंज, गोरखपुर

शेरू सिंह निवासी कोलिया दक्षिण नौसढ़, थाना गीडा, गोरखपुर

अंश निवासी, अज्ञात

कमालुद्दीन की रिमांड के बाद ये नाम सामने आए प्रदीप सोनी पुत्र रामगोपाल वर्मा, चांदी व्यापार मूल निवासी बस्ती, वर्तमान पता पादरी बाजार।

तरुण त्रिपाठी पुत्र उमाशंकर त्रिपाठी मूल निवासी खोराबार, वर्तमान पता बुध विहार तारामंडल

मोनू त्रिपाठी पुत्र नारायण त्रिपाठी, मूल निवासी गोला, वर्तमान पता टीपी नगर

प्रदीप ने ही की थी मुखबिरी, सीसी कैमरे का था एक्सेस प्रदीप के पास अशोक जायसवाल के घर और हास्पिटल के सीसी कैमरे का एक्सेस था। उनके घर से निकलने पर उसी ने मुखबिरी की थी। यही नहीं प्रदीप के जरिए ही अपहर्ताओं को पता था कि अशोक जायसवाल ने अपने घर में आठ करोड़ रुपये कैश रखे हैं लिहाजा उन्होंने आठ करोड़ से फिरौती की मांग ही शुरू की पर डॉक्टर पति ने बताया कि उतना पैसा नहीं है। इसके बाद वह पांच करोड़ और फिर एक करोड़ रुपये पर आ गए। उन्होंने डॉक्टर सुषमा जायसवाल के पास एक करोड़ रुपये की फिरौती के लिए फोन किया।