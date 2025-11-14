Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsneighbor used to force sex after drinking alcohol Sonia ruined his life says wife on suicide her husband
शराब पिलाकर संबंध बनाती थी पड़ोसन, सोनिया ने बर्बाद कर दी जिंदगी, पति की आत्महत्या पर बोली पत्नी

शराब पिलाकर संबंध बनाती थी पड़ोसन, सोनिया ने बर्बाद कर दी जिंदगी, पति की आत्महत्या पर बोली पत्नी

संक्षेप: लखनऊ में ऑटो चालक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी ने पति के आत्महत्या करने का जिम्मेदार पड़ोसन को ठहराया। पत्नी ने पड़ोसन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की गई है।

Fri, 14 Nov 2025 05:31 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपनी पड़ोसन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि पड़ोसन के कारण उसके पति ने आत्महत्या कर ली। पड़ोसन ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। आरोप है कि पड़ोसन उसके पति के पीछे पड़ी थी, वह पति को शराब पिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। मना करने पर पड़ोसन पति को प्रताड़ित करती थी। उसने पति के कई अश्लील वीडियो बनाए थे। इसके बाद से ही पड़ोसन पति को ब्लैकमेल कर रही थी।

मामला पारा थाना क्षेत्र का है। यहां के रहने वाले एक ऑटो चालक शिवम निगम ने आत्महत्या कर ली है। शिवम आश्रम कॉलोनी में रहता था। शिवम की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी नेहा ने अपनी पड़ोसन सोनिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में नेहा निगम ने बताया कि सोनिया उसके पति को ब्लैकमेल कर रही थी। इसके कारण शिवम पूरी तरह से टूट चुका था। पड़ोसन की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर ही पति शिवम ने आत्महत्या कर ली। पत्नी नेहा ने पुलिस को बताया कि सोनिया उसके पति के पीछे पड़ी थी। वह शिवम को जबरन अपने साथ ले जाती थी और उसे शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बनाती थी। आरोप है कि सोनिया ने शिवम के आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिए थे। वीडियो वायरल करने को लेकर सोनिया ने शिवम को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। सोनिया उसके पति शिवम पर दबाव बनाती थी कि वह अपने बीवी-बच्चों को छोड़ दे और उसके साथ रहने लगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वह रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी। पड़ोसी की ब्लैकमेलिंग की तंग आकर शिवम ने आत्महत्या कर ली।

छह महीने पहले कॉलोनी में परिवार संग रहने आया था शिवम

शिवम की पत्नी नेहा ने पुलिस को बताया कि छह महीने पहले ही उनका परिवार इस कॉलोनी में रहने आया था। इसके बाद सोनिया शिवम के संपर्क में आ गई। पहले बातचीत होती थी। धीरे-धीरे पड़ोसन सोनिया उसके पति के करीब आने लगी थी। आरोप है कि शिवम के मना करने के बाद भी सोनिया नहीं मानती थी। वह काफी दबंग प्रवृत्ति की है। आरोप है कि सोनिया पहले का पहले भी किसी युवक से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। नेहा ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को वह घर से बाहर गई थी। शिवम घर पर था। सोनिया लगातार पति को प्रताड़ित कर रही थी। इसके बाद ही शिवम ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह जब घर वापस आई तो उसके पति का शव फंदे पर लटक रहा था।

शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस

नेहा की शिकायत पर पुलिस ने पड़ोसन सोनिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस हालांकि अभी जांच-पड़ताल करने में जुटी है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। पुलिस शिवम के मोबाइल और उसके अंदर मौजूद वीडियो के आधार पर भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगी।

Lucknow News Suicide Case UP Police अन्य..
