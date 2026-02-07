टॉफी देने के बहाने छह साल की मासूम को घर ले गया पड़ोसी, बच्ची की हालत देख घरवालों के उड़े होश
एक परिवार की छह साल की बेटी शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी 50 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा बालिका को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। इधर, बालिका को घर के बाहर नहीं देख परिजन व्याकुल हो गए। वे इधर-उधर बच्ची की तलाश करने लगे।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली के एक मोहल्ले में शुक्रवार शाम छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अधेड़ पड़ोसी ने बालिका को टॉफी देने के बहाने घर के अंदर बुलाया और दुराचार किया। बच्ची के परिजन और आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, एक परिवार की छह साल की बेटी शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच पड़ोसी 50 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा बालिका को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। इधर, बालिका को घर के बाहर नहीं देख परिजन व्याकुल हो गए। वे इधर-उधर बच्ची की तलाश करने लगे। इसी बीच मोहल्ले की एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसे पड़ोसी रामनारायण अपने घर के अंदर ले गया है।
परिजन जब घर के अंदर पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। बच्ची को देखते ही वो सारी स्थिति समझ गए। घरवालों के पैर तले से जमीन खिसक गई। बच्ची की हालत देख वे भड़क गए। उन्होंने आरोपी रामनारायण को पकड़ लिया। परिवारीजनों ने आरोपी की लानत-मलानत की। इसी दौरान आसपास के लोगों में से किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
क्या बोली पुलिस
प्रयागराज के करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि बच्ची के परिवारीजनों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बच्ची का मेडिकल चेकअप कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर, इस घटना से हैरान बच्ची के परिवारीजन और मोहल्लेवाले बेहद दुखी हैं। इस मामले को लेकर करेली इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें