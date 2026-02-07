टॉफी देने के बहाने छह साल की मासूम को घर ले गया पड़ोसी, बच्ची की हालत देख घरवालों के उड़े होश

संक्षेप: एक परिवार की छह साल की बेटी शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी 50 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा बालिका को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। इधर, बालिका को घर के बाहर नहीं देख परिजन व्याकुल हो गए। वे इधर-उधर बच्ची की तलाश करने लगे।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली के एक मोहल्ले में शुक्रवार शाम छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अधेड़ पड़ोसी ने बालिका को टॉफी देने के बहाने घर के अंदर बुलाया और दुराचार किया। बच्ची के परिजन और आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस के अनुसार, एक परिवार की छह साल की बेटी शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच पड़ोसी 50 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा बालिका को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। इधर, बालिका को घर के बाहर नहीं देख परिजन व्याकुल हो गए। वे इधर-उधर बच्ची की तलाश करने लगे। इसी बीच मोहल्ले की एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसे पड़ोसी रामनारायण अपने घर के अंदर ले गया है।

परिजन जब घर के अंदर पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। बच्ची को देखते ही वो सारी स्थिति समझ गए। घरवालों के पैर तले से जमीन खिसक गई। बच्ची की हालत देख वे भड़क गए। उन्होंने आरोपी रामनारायण को पकड़ लिया। परिवारीजनों ने आरोपी की लानत-मलानत की। इसी दौरान आसपास के लोगों में से किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।