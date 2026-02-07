Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsneighbor took a six year old girl home on pretext of giving her a toffee family was shocked to see her condition
टॉफी देने के बहाने छह साल की मासूम को घर ले गया पड़ोसी, बच्ची की हालत देख घरवालों के उड़े होश

टॉफी देने के बहाने छह साल की मासूम को घर ले गया पड़ोसी, बच्ची की हालत देख घरवालों के उड़े होश

संक्षेप:

एक परिवार की छह साल की बेटी शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी 50 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा बालिका को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। इधर, बालिका को घर के बाहर नहीं देख परिजन व्याकुल हो गए। वे इधर-उधर बच्ची की तलाश करने लगे।

Feb 07, 2026 11:41 am ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करेली के एक मोहल्ले में शुक्रवार शाम छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि अधेड़ पड़ोसी ने बालिका को टॉफी देने के बहाने घर के अंदर बुलाया और दुराचार किया। बच्ची के परिजन और आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस के अनुसार, एक परिवार की छह साल की बेटी शुक्रवार की शाम घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच पड़ोसी 50 वर्षीय रामनारायण कुशवाहा बालिका को टॉफी देने के बहाने अपने घर के अंदर ले गया। इधर, बालिका को घर के बाहर नहीं देख परिजन व्याकुल हो गए। वे इधर-उधर बच्ची की तलाश करने लगे। इसी बीच मोहल्ले की एक लड़की ने उन्हें बताया कि उसे पड़ोसी रामनारायण अपने घर के अंदर ले गया है।

ये भी पढ़ें:सपा नेता के पिता की हत्या को लेकर ऐक्शन, 1 इंस्पेक्टर-2 दरोगा समेत 9 लाइन हाजिर

परिजन जब घर के अंदर पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। बच्ची को देखते ही वो सारी स्थिति समझ गए। घरवालों के पैर तले से जमीन खिसक गई। बच्ची की हालत देख वे भड़क गए। उन्होंने आरोपी रामनारायण को पकड़ लिया। परिवारीजनों ने आरोपी की लानत-मलानत की। इसी दौरान आसपास के लोगों में से किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: यूं फंसी जमीनें आवंटियों को मिल सकती हैं वापस, ओटीएस लाने की तैयारी

क्या बोली पुलिस

प्रयागराज के करेली थाना प्रभारी आशीष सिंह ने बताया कि बच्ची के परिवारीजनों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बच्ची का मेडिकल चेकअप कराकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उधर, इस घटना से हैरान बच्ची के परिवारीजन और मोहल्लेवाले बेहद दुखी हैं। इस मामले को लेकर करेली इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |