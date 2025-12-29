Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsneighbor suddenly poured petrol and set the woman ablaze engulfing her in flames screams and cries erupted
पडोसी ने अचानक पेट्रोल उड़ेल कर लगा दी आग, लपटों में घिरी महिला; मची चीख-पुकार

पडोसी ने अचानक पेट्रोल उड़ेल कर लगा दी आग, लपटों में घिरी महिला; मची चीख-पुकार

संक्षेप:

सोमवार की शाम करीब पांच बजे उर्मिला देवी अपने घर के बाहर बरामदे में बैठी थी। इसी दौरान गांव के एक युवक से रास्ते को लेकर कहासुनी हुई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान युवक ने जान से मारने की नीयत से उर्मिला देवी पर पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा दी।

Dec 29, 2025 11:38 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के झंगहा थानाक्षेत्र के एक गांव में सोमवार की देर शाम रास्ते के विवाद को लेकर एक सनसनीखेज घटना सामने आई। ससुराल से मायके आई एक महिला पर गांव में पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना में महिला बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर हालत में पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपित युवक को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, खुरुहरी अहिरान टोला निवासी बेचन यादव की बेटी उर्मिला देवी (उम्र-करीब 30 साल) की शादी देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। वह कुछ दिन पहले ससुराल से अपने मायके आई थी। सोमवार की शाम करीब पांच बजे उर्मिला देवी अपने घर के बाहर बरामदे में बैठी थी। इसी दौरान गांव के एक युवक से रास्ते को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते इस मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया।

पीड़िता की मां झिनकी देवी ने झंगहा पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान युवक ने जान से मारने की नीयत से उर्मिला देवी पर पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंका और आग लगा दी। अचानक लगी आग से महिला की चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। घटना में उर्मिला देवी की पीठ, पैर और शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह झुलस गए।

परिजन आनन-फानन में घायल महिला को पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन सरकारी एम्बुलेंस से उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर ले गए। वहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर बताकर बेहतर इलाज के लिए उसे एम्स रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही झंगहा थाना पुलिस और बोहाबार चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से जानकारी जुटाई। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नामजद आरोपित युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

क्या बोली पुलिस

थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। रास्ते के विवाद को लेकर घटना होने की बात सामने आई है, हालांकि अन्य कारणों की भी जांच की जा रही है। पीड़िता का इलाज एम्स में चल रहा है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
