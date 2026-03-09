Hindustan Hindi News
घर में घुसा पड़ोसी अचानक कपड़े उतारकर करने लगा गंदी हरकत, चीख पड़ी लड़की

Mar 09, 2026 01:31 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
लड़की ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। तभी रहमत अली उसके घर पर आ गया। वह बहाना बनाते हुए घर के अंदर आ गया। लड़की अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही रहमत लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। रहमत की हरकतों से घबड़ाकर लड़की चीख पड़ी। उसकी चीख सुन मां दौड़ते हुए पहुंची।

घर में घुसा पड़ोसी अचानक कपड़े उतारकर करने लगा गंदी हरकत, चीख पड़ी लड़की

Rape Attempt in Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर इलाके में 20 साल की एक लड़की के साथ रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि एक व्यक्ति बहाना बनाकर घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान कपड़े निकालकर गलत हरकत करने लगा। चीखने पर मां दौड़ते हुए आईं। उन्हें देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। शाहपुर थाने में पीड़ित लड़की ने घटना के तीन दिन बाद तहरीर दी है। उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी रहमत अली की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रहमत अली शाहपुर इलाके में ही किराए के घर में रहता है।

शाहपुर इलाके में 20 साल की युवती अपनी मां के साथ रहती है। उसके पिता बाहर रहते हैं। आरोप लगाया कि 5 मार्च को उसकी मां पड़ोस में होली मिलने गई थीं। इस दौरान वह घर पर अकेली थी। तभी रहमत अली मेरे घर पर आया। वह बहाना बनाते हुए मेरे घर के अंदर आ गया। मैं अभी कुछ समझ पाती वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने अपने कपड़े निकालकर गंदी हरकतें शुरू कर दीं। रहमत की इन हरकतों से घबड़ाकर लड़की चीख पड़ी। उसके चीखने की आवाज मां से सुनी तो हैरान रह गई।

बेटी की चीख सुनकर बगल में गई मां दौड़ते हुए घर के अंदर आईं। मां को सामने देखकर रहमत अली ने बेटी को छोड़ दिया। वह वहां से भागने लगा लेकिन भागते समय भी उसने धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत करोगी तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पीड़िता के घर से कुछ दूरी पर ही आरोपी रहमत अली भी किराए के मकान में रहता है।

इस घटना के बाद से वह कमरे में ताला लगाकर फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस घटना की जांच उप निरीक्षक अंकित पटेल को सौंपी गई है। जांच कर साक्ष्य के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

