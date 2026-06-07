बलि देनी थी मुझे....पड़ोसी ने एक महीने की बच्ची को दादा की गोद से छीनकर जमीन पर पटका

वाराणसी में एक महीने की मासूम बच्ची का बलि देने की कोशिश की गई। दरअसल, सारनाथ थाना क्षेत्र में एक महीने की बच्ची को उसके दादा की गोद से छीनकर पड़ोसी ने दो बार जमीन पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

UP News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक महीने की मासूम बच्ची का बलि देने की कोशिश की गई। दरअसल, सारनाथ थाना क्षेत्र के अकथा गांव की वनवासी बस्ती में शनिवार रात एक महीने की बच्ची को उसके दादा की गोद से छीनकर पड़ोसी विकास यादव ने दो बार जमीन पर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

आरोपी ने बच्ची को बलि देने की नियत से जान से मारने का प्रयास किया। घटना की जानकारी बस्ती और आसपास के इलाके में फैलते ही स्थानीय लोगों ने अकथा चौराहे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की दादी के अनुसार, बच्ची का जन्म 7 मई को हुआ था। शनिवार देर शाम बच्ची के दादा पप्पू उसे लेकर टहल रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी विकास यादव वहां पहुंचा और बच्ची को छीनकर दो बार जमीन पर पटक दिया। बच्ची के पिता राजेश मूर्ति बनाने का काम करते हैं।