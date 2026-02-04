बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाता था पड़ोसी, गंदी हरकतें देख दंग रह गईं नानी; जानें फिर
टींसू केसरवानी टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट का लालच देकर बच्चियों को अपने घर ले जाता और मोबाइल में उन्हें पोर्न वीडियो दिखाकर गंदी हरकतें करता। 31 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे एक बच्ची घर में नहीं दिखी तो उसकी नानी उसे खोजते हुए टींसू के घर पहुंची वहां उसे बच्ची के साथ गंदी हरकत करते देखा तो दंग रह गई।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाने और उनके साथ गंदी हरकत करने के आरोप में एक युवक को मुट्ठीगंज पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस आरोपी को तब पकड़ा जा सका जब एक बच्ची की नानी उसे खोजते हुए अचानक से उसके घर पहुंच गई। घर के अंदर आरोपी को बच्ची के साथ गंदी हरकत करते देख नानी दंग रह गई।
जिले के मुट्ठीगंज क्षेत्र निवासी एक परिवार की दो महिलाएं अपने मायके आई हैं। दोनों की चार बच्चियां हैं, जिनमें एक चार, दो पांच और एक छह वर्ष की है। बच्चियों की मां और नानी परिवार के एक सदस्य के इलाज के लिए अस्पताल चली जाती थीं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान पड़ोस में रहने वाला 34 वर्षीय टींसू केसरवानी टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट का लालच देकर बच्चियों को अपने घर ले जाता और मोबाइल में उन्हें पोर्न वीडियो दिखाकर गंदी हरकतें करता। 31 दिसंबर की रात लगभग नौ बजे एक बच्ची घर में नहीं दिखी तो नानी उसे खोजते हुए टींसू के घर पहुंची वहां उसे बच्ची के साथ गंदी हरकत करते देखा तो दंग रह गई।
महिला को देखते ही टींसू भाग निकला। पूछने पर दूसरी बच्चियों ने भी अपने साथ गंदी हरकत किए जाने की बात बताई। परिजनों ने थाने जाकर टींसू के खिलाफ तहरीर दी। मुकदमा दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ आरोपी टींसू को बलुआघाट बारादरी से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की गई।
टींसू अविवाहित है। वह दुकानों में टॉफी, बिस्किट और चॉकलेट आदि की सप्लाई करता था। उसके कुकृत्यों का खुलासा होने के बाद उसे जानने वाले हैरान रह गए हैं। वे इस पूरे मामले की गहनता से जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।