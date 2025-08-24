सिरफिरे पड़ोसी का तांडव, दंपती और उनकी बेटी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार; पति की मौत

मुकेश कुमार निषाद पर आरोप है कि उसने आपसी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी रामकला निषाद (उम्र 55 वर्ष), उनकी पत्नी प्रभावती देवी (उम्र 50 वर्ष) और बेटी किरन (उम्र 17 वर्ष) पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतनी क्रूरता से किया कि रामकला की मौके पर ही मौत हो गई।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र स्थित नागचौरी गांव के टोला केवटहिया में शनिवार की देर शाम पड़ोस में रहने वाले एक सिरफिरे युवक ने जमकर तांडव मचाया। उसनेपड़ोसी दंपती और उनकी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में अधेड़ की मौत हो गई और उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार नागचौरी गांव के टोला केवटहिया में हुई इस वारदात को यहीं के रहने वाले मुकेश कुमार निषाद नाम के युवक ने अंजाम दिया। उसने आपसी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी रामकला निषाद (उम्र 55 वर्ष), उनकी पत्नी प्रभावती देवी (उम्र 50 वर्ष) और बेटी किरन (उम्र 17 वर्ष) पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतनी क्रूरता से किया कि रामकला की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रभावती और उनकी बेटी किरन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं। मां-बेटी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बांसी सीएचसी पर पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।