neighbor s rampage in up couple and their daughter stabbed repeatedly with knife husband dies सिरफिरे पड़ोसी का तांडव, दंपती और उनकी बेटी पर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार; पति की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मुकेश कुमार निषाद पर आरोप है कि उसने आपसी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी रामकला निषाद (उम्र 55 वर्ष), उनकी पत्नी प्रभावती देवी (उम्र 50 वर्ष) और बेटी किरन (उम्र 17 वर्ष) पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतनी क्रूरता से किया कि रामकला की मौके पर ही मौत हो गई।

Ajay Singh संवाददाता, मिश्रौलिया (सिद्धार्थनगर)Sun, 24 Aug 2025 12:54 PM
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र स्थित नागचौरी गांव के टोला केवटहिया में शनिवार की देर शाम पड़ोस में रहने वाले एक सिरफिरे युवक ने जमकर तांडव मचाया। उसनेपड़ोसी दंपती और उनकी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में अधेड़ की मौत हो गई और उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमलावर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

मिली जानकारी के अनुसार नागचौरी गांव के टोला केवटहिया में हुई इस वारदात को यहीं के रहने वाले मुकेश कुमार निषाद नाम के युवक ने अंजाम दिया। उसने आपसी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी रामकला निषाद (उम्र 55 वर्ष), उनकी पत्नी प्रभावती देवी (उम्र 50 वर्ष) और बेटी किरन (उम्र 17 वर्ष) पर चाकू से हमला कर दिया। हमला इतनी क्रूरता से किया कि रामकला की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रभावती और उनकी बेटी किरन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ीं। मां-बेटी की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बांसी सीएचसी पर पहुंचाया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की सूचना पाकर एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद और सीओ इटवा सुबेंधु सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी घटना के बाद फरार हो गया। थानाध्यक्ष मिश्रौलिया नारायन लाल श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अचानक हुई इस वारदात से पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है।

