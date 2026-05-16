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घर के बाहर बैठे युवक को पड़ोसी ने कार चढ़ाकर मार डाला, इलाके में हाहाकार

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, लखनऊ
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बताया जा रहा है कि वह अपने घर के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान पड़ोसी अनिल कुमार वहां कार लेकर पहुंचा और कथित तौर पर अजहुर पर कार चढ़ा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी उस समय नशे की हालत में था।

घर के बाहर बैठे युवक को पड़ोसी ने कार चढ़ाकर मार डाला, इलाके में हाहाकार

लखनऊ के निशातगंज इलाके में शुक्रवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।अफरा-तफरी मच गई और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

युवक पर पड़ोसी ने चढ़ाई कार

जानकारी के मुताबिक निशातगंज गली नंबर-1 निवासी 35 वर्षीय अजाउर रहमान वेल्डिंग का काम करते थे। उनके बड़े भाई अताऊर रहमान खान ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे अजाउर खाना खाने के बाद घर से बाहर निकले थे। वह पास की एक गुमटी पर सिगरेट पीने गए थे और गुमटी के पास सड़क किनारे बैठे हुए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अनिल कुमार सिंह अपनी ग्रैंड आई10 कार पार्क कर रहा था। आरोप है कि कार पार्किंग के दौरान चालक ने लापरवाही बरती और कार सीधे अजाउर रहमान से जा टकराई।

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अस्पताल ले जाने के दौरान मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार अजाउर के सीने पर चढ़ गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत अजाउर को भाऊराव देवरस अस्पताल पहुंचाया। वहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

5 भाइयों में सबसे छोटे थे अजाउर, परिवार में पसरा मातम

अजाउर रहमान पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी चालक अनिल कुमार सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है।

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