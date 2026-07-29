Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पड़ोसी ने गिफ्ट का वादा कर रच दिया मासूम की मौत का जाल, बच्चों को लेकर खौफ में मां-बाप

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

गोरखपुर में एक पड़ोसी ने जिस तरह मासूम का भरोसा जीतकर उसे मौत के घाट उतारा है उससे लोगों के अंदर दहशत घर कर गई है। 10 साल के मासूम वैभव को हत्यारोपी ने गिफ्ट का वादा कर अपने जाल में फंसाया था। मासूम ने घर पर बताया भी था कि अंकल उसे गिफ्ट देने वाले हैं। 

Jeweler s innocent son murdered in Gorakhpur
गोरखपुर में ज्वेलर के मासूम बेटे की हत्या के बार रोते-बिलखते लोग

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ज्वेलर के 10 साल के मासूम बेटे की हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मासूम वैभव को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस ‘गिफ्ट’ का उसे इंतजार था, वही उसके लिए मौत का जाल बन जाएगा। हत्या के बाद अब परिवार को बेटे की वह मासूम बात बार-बार याद आ रही है, जिसे सुनकर उस समय किसी ने कोई खतरा नहीं समझा था। इस घटना को लेकर मां-बाप के बीच अपने छोटे बच्चों को लेकर डर फैल गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं।

बताया जा रहा है कि घटनावाले दिन भी गिफ्ट के नाम पर ही सर्वेश ने उसे रोका था, दावा किया जा रहा है कि खेत की तरफ ले जाकर हत्या करने के बाद बोरे में शव को भर कर अपने बेंसमेंट में गेहूं और चावल के बोरी के बीच रख दिया उस पर रजाई रख दी थी। हालांकि अभी पुलिस ने इस पर खुलासा नहीं किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 घंटे पहले गला दबाकर हत्या की बात सामने आई है ऐसे में अंदाजा है कि घर से निकले के कुछ देर बाद ही उसकी हत्या हो गई है।

ये भी पढ़ें:मासूम के हत्यारोपी के घर चलेगा बुलडोजर, गुस्साई भीड़ के सामने पुलिस का वादा

परिवार वालों को अब लग रहा है कि आरोपी सर्वेश शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पिछले कई दिनों से वैभव को अपने जाल में फंसा रहा था। वह बच्चे से घुलने-मिलने की कोशिश करता था और अक्सर उससे बातचीत करता था। हत्या से करीब चार दिन पहले सर्वेश ने वैभव से कहा था, ‘बेटा, मैं तुम्हें बड़ा गिफ्ट दूंगा।’ घर लौटकर वैभव ने मासूमियत से अपने पिता हनुमान वर्मा को भी यह बात बताई थी। उसने खुशी-खुशी कहा था, ‘पापा, अंकल हमको बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं... देखिए क्या गिफ्ट देते हैं।’ बेटे की इस बात को परिवार ने सामान्य बातचीत समझकर नजरअंदाज कर दिया। किसी को यह आभास नहीं था कि इसी बहाने आरोपी बच्चे का विश्वास जीत रहा है।

परिजनों ने बताया कि सर्वेश का घर उनके घर से कुछ ही दूरी पर था। वह आसपास का रहने वाला होने के कारण परिवार से परिचित था और घर के आसपास उसका आना-जाना भी था। यही वजह रही कि शुरुआत में किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ।

ये भी पढ़ें:लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर फिरौती का था प्लान, ज्वेलर के बेटे की हत्या में खुलासा
ये भी पढ़ें:यूपी : ज्वेलर के इकलौते बेटे की हत्या, पड़ोसी के बेसमेंट में मिली लाश
ये भी पढ़ें:थप्पड़ के बदले कत्ल, दोस्तों ने रची साजिश; शराब पिलाई फिर डंडे से पीटकर मार डाला

मासूम की हत्या पर फूटा गुस्सा, लोगों ने थाना घेरा

10 साल के वैभव वर्मा की हत्या से व्यापारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में व्यापारी,महिलाएं और स्थानीय नागरिक खजनी-सिकरीगंज और खजनी-माल्हनपार मार्ग जाम करने के साथ ही खजनी थाने पहुंच गए। थाने का घेराव कर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपी का एनकाउंटर करने तथा उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे।

वहीं, कुछ लोग लॉकअप में आरोपी और उसके परिवार की तलाश करने लगे। पुलिस ने भीड़ का गुस्सा देखते हुए आरोपित और उसके परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और एहतियातन अन्य थानों की फोर्स बुला ली। अफसरों के आश्वासन पर शाम करीब 4 बजे जाम खत्म हुआ ।

धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि मासूम की निर्मम हत्या ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे। महिलाओं ने भी आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और डीएम दीपक मीणा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आश्वासन दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द आरोपी को कठोर सजा दिलाई जाएगी। उधर, लोगों के गुस्से को देखते हुए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की फोर्स बुला ली गई है। घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP Crime News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।