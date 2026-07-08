पड़ोसी का छज्जे से अश्लील इशारे, बाहर पीछा और सीटियां... किशोरी ने तंग आकर लगाई न्याय की गुहार

कानपुर मेंअश्लील हरकतें करते हुए एक युवक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह पड़ोस के घर की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारे और अभद्र हरकतें करता दिखाई दे रहा है। किशोर की इस आदत से परेशान एक किशोरी ने वीडियो बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

UP News: यूपी के कानपुर में एक किशोर का कथित तौर पर अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पड़ोस के घर की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारे और अभद्र हरकतें करता दिखाई दे रहा है। उसकी गतिविधियां बार-बार दोहराई जाती हैं, जिससे उसके व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, इससे परेशान एक किशोरी ने अपने पिता के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाला किशोर लंबे समय से अश्लील इशारे करता है, सीटियां बजाता है और उसे परेशान करता है। वायरल वीडियो में किशोरी भावुक होकर अपनी आपबीती सुनाती नजर आती है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

किशोरी ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि किशोर की मां से कई बार शिकायत की, लेकिन वहां से उन्हें गालियां देकर दुत्कार कर भगा दिया गया। किशोरी के पोस्ट पर लोगों ने अपनी भावनाएं भी साझा कीं। जिसमें लिखा गया कि मोमबत्तियां जलाने से बेहतर है कि आज इस मासूम बच्ची के लिए आवाज उठाई जाए। पोस्ट में दावा किया गया कि बच्ची लंबे समय से उत्पीड़न की शिकार है, जबकि आरोपित पक्ष प्रभाव के दम पर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

पिता ने तमंचा दिखा दी थी चेतावनी इसी मामले को लेकर 27 जून को किशोरी के पिता ने आरोपित के अधिवक्ता पिता पर तमंचा तान दिया था। घटना का सीसी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। उस दौरान किशोरी के पिता ने चेतावनी दी थी कि, दोबारा बेटी से छेड़छाड़ हुई तो गोली मार देंगे। मामले में दोनों पक्षों ने बर्रा थाने में तहरीर दी थी। एक पक्ष से छेड़खानी तो दूसरे पक्ष से हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के बाद पुलिस किशोरी के पिता की तलाश कर रही है। वहीं, अब किशोरी का वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। लोग किशोर की अश्लील हरकतों को देख कर सख्त सजा की मांग कर रहे हैं।