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पड़ोसी का छज्जे से अश्लील इशारे, बाहर पीछा और सीटियां... किशोरी ने तंग आकर लगाई न्याय की गुहार

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, कानपुर
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कानपुर मेंअश्लील हरकतें करते हुए एक युवक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।  वह पड़ोस के घर की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारे और अभद्र हरकतें करता दिखाई दे रहा है। किशोर की इस आदत से परेशान एक किशोरी ने वीडियो बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

पड़ोसी का छज्जे से अश्लील इशारे, बाहर पीछा और सीटियां... किशोरी ने तंग आकर लगाई न्याय की गुहार

UP News: यूपी के कानपुर में एक किशोर का कथित तौर पर अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह पड़ोस के घर की ओर देखकर आपत्तिजनक इशारे और अभद्र हरकतें करता दिखाई दे रहा है। उसकी गतिविधियां बार-बार दोहराई जाती हैं, जिससे उसके व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं, इससे परेशान एक किशोरी ने अपने पिता के सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोप लगाया है कि पड़ोस में रहने वाला किशोर लंबे समय से अश्लील इशारे करता है, सीटियां बजाता है और उसे परेशान करता है। वायरल वीडियो में किशोरी भावुक होकर अपनी आपबीती सुनाती नजर आती है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

किशोरी ने वीडियो में यह भी आरोप लगाया कि किशोर की मां से कई बार शिकायत की, लेकिन वहां से उन्हें गालियां देकर दुत्कार कर भगा दिया गया। किशोरी के पोस्ट पर लोगों ने अपनी भावनाएं भी साझा कीं। जिसमें लिखा गया कि मोमबत्तियां जलाने से बेहतर है कि आज इस मासूम बच्ची के लिए आवाज उठाई जाए। पोस्ट में दावा किया गया कि बच्ची लंबे समय से उत्पीड़न की शिकार है, जबकि आरोपित पक्ष प्रभाव के दम पर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।

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पिता ने तमंचा दिखा दी थी चेतावनी

इसी मामले को लेकर 27 जून को किशोरी के पिता ने आरोपित के अधिवक्ता पिता पर तमंचा तान दिया था। घटना का सीसी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। उस दौरान किशोरी के पिता ने चेतावनी दी थी कि, दोबारा बेटी से छेड़छाड़ हुई तो गोली मार देंगे। मामले में दोनों पक्षों ने बर्रा थाने में तहरीर दी थी। एक पक्ष से छेड़खानी तो दूसरे पक्ष से हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के बाद पुलिस किशोरी के पिता की तलाश कर रही है। वहीं, अब किशोरी का वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। लोग किशोर की अश्लील हरकतों को देख कर सख्त सजा की मांग कर रहे हैं।

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पड़ोसी ने बेशर्मी की सारी हदें कर दी पार

सोशल मीडिया में दो सीसी फुटेज वायरल हो रहे हैं। एक मिनट 24 सेकंड के वायरल फुटेज में पड़ोसी किशोर बॉलकनी में खड़ा है। जहां से वह अश्लील इशारे कर रहा है। इसके बाद 28 सेकंड के वायरल फुटेज में गेट पर खड़ा किशोर अश्लील इशारे कर मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया में फुटेज वायरल होने के बाद यूजर्स का गुस्सा लगातार फूट रहा है। उन्होंने प्रशासन से आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ सबक सिखाने तक की बात कही है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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