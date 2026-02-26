घर में कुंडी लगाकर बेटी से जबरदस्ती करने लगा पड़ोसी, आहत छात्रा ने जहर खाकर दे दी जान

झांसी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां छात्रा को अकेला पाकर एक पड़ोसी उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पड़ोसी ने छात्रा के साथ रेप का प्रयास भी किया।

यूपी के झांसी में छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति छात्रा को अकेला पाकर उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। छात्रा के शोर-शराब करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई भी। भाई के आ जाने पर आरोपी छत के रास्ते से भाग निकला। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश से आहत होकर छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मोंठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की चाची ने बताया कि उसके जेठ ट्रक चलाते हैं। जेठानी छोटी बेटी को लेकर एक शादी समारोह में गई थी। कक्षा नौ में पढ़ने वाली बड़ी बेटी और एक बेटा उसके साथ थे। बुधवार को वह किसी काम से घर से बाहर गई थी। इस बीच मौका पाकर वीरेंद्र साहू उर्फ वीरू उसके घर में घुस आया और अंदर के कुंडी बंदकर ली। घर में अकेली बेटी से वह जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर उसने पिटाई और जान से मारने की धमकी दी। इस बीच छोटा भाई स्कूल से घर पहुंच गया। दरवाजा बंद देख उसने शोर मचाया तो वीरू छत पर चढ़ गया और कूदकर भाग निकला।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार चाची ने बताया कि वह घर पहुंची तो बेटी से पूरी घटना बताई। उन्होंने लोकलाज के चलते किसी को जानकारी नहीं दी। गुरुवार को आहत किशोरी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी मोंठ ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी मोंठ अजय श्रोत्रिय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर वीरेंद्र उर्फ वीरू के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।