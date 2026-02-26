घर में कुंडी लगाकर बेटी से जबरदस्ती करने लगा पड़ोसी, आहत छात्रा ने जहर खाकर दे दी जान
झांसी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां छात्रा को अकेला पाकर एक पड़ोसी उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पड़ोसी ने छात्रा के साथ रेप का प्रयास भी किया।
यूपी के झांसी में छात्रा से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति छात्रा को अकेला पाकर उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। छात्रा के शोर-शराब करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई भी। भाई के आ जाने पर आरोपी छत के रास्ते से भाग निकला। छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश से आहत होकर छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मोंठ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की चाची ने बताया कि उसके जेठ ट्रक चलाते हैं। जेठानी छोटी बेटी को लेकर एक शादी समारोह में गई थी। कक्षा नौ में पढ़ने वाली बड़ी बेटी और एक बेटा उसके साथ थे। बुधवार को वह किसी काम से घर से बाहर गई थी। इस बीच मौका पाकर वीरेंद्र साहू उर्फ वीरू उसके घर में घुस आया और अंदर के कुंडी बंदकर ली। घर में अकेली बेटी से वह जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर उसने पिटाई और जान से मारने की धमकी दी। इस बीच छोटा भाई स्कूल से घर पहुंच गया। दरवाजा बंद देख उसने शोर मचाया तो वीरू छत पर चढ़ गया और कूदकर भाग निकला।
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
चाची ने बताया कि वह घर पहुंची तो बेटी से पूरी घटना बताई। उन्होंने लोकलाज के चलते किसी को जानकारी नहीं दी। गुरुवार को आहत किशोरी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी मोंठ ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी मोंठ अजय श्रोत्रिय ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर वीरेंद्र उर्फ वीरू के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
संभल में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म
वहीं दूसरी ओर संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र में युवक ने मोहल्ले की रहने वाली युवती को शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने जब शादी करने का दवाब बनाया तो युवक ने इंकार कर दिया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। थानाक्षेत्र में शहर के एक मोहल्ला निवासी युवती को सालभर पहले एक युवक ने झांसे में लिया और उसे शादी करने का भरोसा दिया। युवती को भरोसे लेकर युवक ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी करने के लिए दवाब बनाया तो उसने इंकार कर दिया। पीड़िता ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। परिजन बुधवार को पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष संजीव बालियान ने बताया कि घटना की जांच कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें