नाबालिग लड़की पर थी पड़ाेसी की बुरी नजर, रात में चुपके से घर बुलाया; हो गया कांड

यूपी के आगरा में एक नाबालिग लड़की पर पड़ोसी की बुरी नजर थी। उसने रात को कांड कर दिया। लड़की को बहला-फुसलाकर राजी किया और जब सब सो गए तो चुपके से उसे अपने घर बुला लिया। इस दौरान रात में किसी वक्त मां की नींद खुल गई। बेटी को गायब देख वह हैरान रह गई। उसे शक हुआ और वो बेटी को ढूंढते-ढूंढते पड़ोसी के घर जा पहुंची। लड़की की मां को अपने घर आया देख पड़ोसी की हालत खराब हो गई। उसने मां से लड़की के वहां होने से इनकार कर दिया लेकिन मां जबरन घर में घुस गई। अंदर अपनी बेटी को देख वह हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत कर आरोपित युवक और उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मां की शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपित युवक और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजगंज के शमसाबाद रोड के पास रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया पड़ोस में रहने वाले प्रमोद ने उनकी नाबालिग बेटी को बातों में फंसा लिया।