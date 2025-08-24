neighbor had bad intentions towards a minor girl secretly called her home scandal at night नाबालिग लड़की पर थी पड़ाेसी की बुरी नजर, रात में चुपके से घर बुलाया; हो गया कांड, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नाबालिग लड़की पर थी पड़ाेसी की बुरी नजर, रात में चुपके से घर बुलाया; हो गया कांड

पड़ोसी युवक ने रात में नाबालिग लड़की को चोरी छिपे अपने घर बुला लिया।उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नाबालिग की मां का कहना है कि वह जब युवक के घर पहुंची तो बेटी को कमरे में बंद कर दिया गया। उनसे झूठ बोला गया कि उनकी बेटी वहां पर नहीं है। उन्हें पक्का शक था इसलिए जबरन घर में घुस गईं।

Ajay Singh कार्यालय संवाददाता, आगराSun, 24 Aug 2025 06:11 AM
नाबालिग लड़की पर थी पड़ाेसी की बुरी नजर, रात में चुपके से घर बुलाया; हो गया कांड

यूपी के आगरा में एक नाबालिग लड़की पर पड़ोसी की बुरी नजर थी। उसने रात को कांड कर दिया। लड़की को बहला-फुसलाकर राजी किया और जब सब सो गए तो चुपके से उसे अपने घर बुला लिया। इस दौरान रात में किसी वक्त मां की नींद खुल गई। बेटी को गायब देख वह हैरान रह गई। उसे शक हुआ और वो बेटी को ढूंढते-ढूंढते पड़ोसी के घर जा पहुंची। लड़की की मां को अपने घर आया देख पड़ोसी की हालत खराब हो गई। उसने मां से लड़की के वहां होने से इनकार कर दिया लेकिन मां जबरन घर में घुस गई। अंदर अपनी बेटी को देख वह हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत कर आरोपित युवक और उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामला आगरा के ताजगंज क्षेत्र का है। पड़ोसी युवक पर रात में नाबालिग लड़की को घर बुलाकर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नाबालिग की मां का कहना है कि वह जब युवक के घर पहुंची तो उनकी बेटी को कमरे में बंद कर दिया गया। उनसे झूठ बोला गया कि उनकी बेटी वहां पर नहीं है। उन्हें पक्का शक था इसलिए जबरन घर में घुस गईं।

मां की शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपित युवक और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ताजगंज के शमसाबाद रोड के पास रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया पड़ोस में रहने वाले प्रमोद ने उनकी नाबालिग बेटी को बातों में फंसा लिया।

पड़ोसी ने बहला फुसलाकर गुरुवार की रात उनकी बेटी को चोरी छिपे घर बुला लिया। नींद खुलने पर उन्हें बेटी घर में नहीं दिखी। उन्होंने प्रमोद की मां से बेटी के बारे में पूछा। आरोपित की मां ने जानकारी न होने की बात बोली। वह जबरन उसके घर के अंदर घुसीं, तो कमरे में बेटी प्रमोद के साथ मिली। मां का कहना है कि आरोपित ने उनकी बेटी को डरा दिया था। वह कुछ भी बोलने से डर रही है। इंस्पेक्टर जसवीर सिरोही ने बताया नाबालिग लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

