Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsneighbor gave lift put minor girl on scooty did dirty act as soon as they reached the street
पड़ोसी ने नाबालिग लड़की को लिफ्ट के बहाने स्कूटी पर बिठाया, गली में पहुंचते ही की गंदी हरकत

पड़ोसी ने नाबालिग लड़की को लिफ्ट के बहाने स्कूटी पर बिठाया, गली में पहुंचते ही की गंदी हरकत

संक्षेप:

14 वर्षीय लड़की अपनी दादी के साथ कौशलपुरी गई थी। वापस आने के लिए दोनों कैब का इंतजार कर रही थीं। उसी शादी में उनका पड़ोसी संजय यादव पत्नी के साथ गया था। गेट पर कैब पहुंचने पर संजय बोला कि वह लड़की को लेकर स्कूटी से घर पहुंच रहा है और आप पत्नी के साथ कैब से आइए। 

Wed, 3 Dec 2025 05:59 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार इलाके में एक पड़ोसी ने शादी समारोह से लौटते समय किशोरी को स्कूटी पर लिफ्ट दी और फिर रास्ते और घर की गली में पहुंचकर छेड़खानी की। उसकी गंदी हरकत का पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी दी। बचकर भागी पीड़िता गिरकर घायल हो गई। उसकी दादी ने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गोमतीनगर विस्तार की एक महिला के मुताबिक, वह शादी समारोह में 14 वर्षीय पौत्री के साथ कौशलपुरी गई थी। वापस आने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। उसी शादी में उनका पड़ोसी संजय यादव पत्नी के साथ गया था। गेट पर कैब पहुंचने पर संजय बोला कि वह किशोरी को लेकर स्कूटी से घर पहुंच रहा है और आप पत्नी के साथ कैब से आइए। किशोरी को अपनी स्कूटी पर बैठाकर चल दिया। कुछ देर बाद पीड़िता की दादी कैब से घर पहुंच गई, लेकिन काफी देर होने पर भी उसकी पौत्री घर नहीं पहुंची। करीब 15 मिनट बाद किशोरी भागते हुए घर पहुंची और उसने बताया कि आरोपी संजय अंकल ने चलती स्कूटी पर उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें की। जब वह घर के पास गली में पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने फिर उसके साथ छेड़खानी की। किसी तरह बचकर घर की ओर भाग रही पीड़िता गिरकर चोटिल भी हो गई। पीड़िता की दादी ने आरोपी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

मासूम छात्रा से वैन चालक ने की छेड़छाड़

वहीं लखनऊ के ही सरोजनीनगर इलाके की आठ वर्षीय छात्रा से उसके स्कूल की वैन चलाने वाले 61 वर्षीय बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की। कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा की मां ने सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरोजनीनगर की एक कॉलोनी निवासी महिला के मुताबिक उनकी आठ वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा तीन की छात्रा है। 30 नवंबर को वह स्कूल से घर पहुंची तो रोने लगी। उसने बताया कि स्कूल वैन चलाने वाले अमौसी के गंगानगर कॉलोनी निवासी सुनीत सिंह ने उसके निजी अंगों को गलत तरीके से छुआ है। छात्रा ने मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें:शादी के बाद 17 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मायके लौट गई दुल्हन? पति पर लगाया इल्जाम
ये भी पढ़ें:20 मिनट में दूल्हे को रिजेक्ट करने वाली दुल्हन का यू-टर्न, अब पति को किया फोन
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |