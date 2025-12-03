पड़ोसी ने नाबालिग लड़की को लिफ्ट के बहाने स्कूटी पर बिठाया, गली में पहुंचते ही की गंदी हरकत
यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार इलाके में एक पड़ोसी ने शादी समारोह से लौटते समय किशोरी को स्कूटी पर लिफ्ट दी और फिर रास्ते और घर की गली में पहुंचकर छेड़खानी की। उसकी गंदी हरकत का पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी दी। बचकर भागी पीड़िता गिरकर घायल हो गई। उसकी दादी ने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
गोमतीनगर विस्तार की एक महिला के मुताबिक, वह शादी समारोह में 14 वर्षीय पौत्री के साथ कौशलपुरी गई थी। वापस आने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी। उसी शादी में उनका पड़ोसी संजय यादव पत्नी के साथ गया था। गेट पर कैब पहुंचने पर संजय बोला कि वह किशोरी को लेकर स्कूटी से घर पहुंच रहा है और आप पत्नी के साथ कैब से आइए। किशोरी को अपनी स्कूटी पर बैठाकर चल दिया। कुछ देर बाद पीड़िता की दादी कैब से घर पहुंच गई, लेकिन काफी देर होने पर भी उसकी पौत्री घर नहीं पहुंची। करीब 15 मिनट बाद किशोरी भागते हुए घर पहुंची और उसने बताया कि आरोपी संजय अंकल ने चलती स्कूटी पर उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें की। जब वह घर के पास गली में पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने फिर उसके साथ छेड़खानी की। किसी तरह बचकर घर की ओर भाग रही पीड़िता गिरकर चोटिल भी हो गई। पीड़िता की दादी ने आरोपी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
मासूम छात्रा से वैन चालक ने की छेड़छाड़
वहीं लखनऊ के ही सरोजनीनगर इलाके की आठ वर्षीय छात्रा से उसके स्कूल की वैन चलाने वाले 61 वर्षीय बुजुर्ग ने छेड़छाड़ की। कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा की मां ने सरोजनीनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरोजनीनगर की एक कॉलोनी निवासी महिला के मुताबिक उनकी आठ वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा तीन की छात्रा है। 30 नवंबर को वह स्कूल से घर पहुंची तो रोने लगी। उसने बताया कि स्कूल वैन चलाने वाले अमौसी के गंगानगर कॉलोनी निवासी सुनीत सिंह ने उसके निजी अंगों को गलत तरीके से छुआ है। छात्रा ने मना किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी।