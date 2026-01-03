विवादित पोस्ट मामला: नेहा सिंह राठौर पति के साथ लखनऊ पहुंची, पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान

संक्षेप: सोशल मीडिया पर पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में नेहा अपना बयान दर्ज कराने शनिवार को पुलिस के सामने पेश हुईं हैं। जहां उन्होंने लिखित बयान दर्ज कराया।

विवादित पोस्ट मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु के साथ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची है। सोशल मीडिया पर पहलगाम टेरर अटैक को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में नेहा अपना बयान दर्ज कराने शनिवार को पुलिस के सामने पेश हुईं हैं। बतादें कि सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस और अदालत की ओर से नेहा सिंह राठौर को कई बार नोटिस भेजे जा चुके हैं लेकिन नेहा सिंह राठौर हाजिर नहीं हुई थीं। नेहा सिंह राठौर ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अब तक बयान दर्ज कराने से दूरी बनाकर रखी थी। नेहा सिंह राठौर इस मामले में राहत पाने के लिए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन दोनों जगह से उन्हें तगड़ा झटका लग चुका है। शनिवार को नेहा सिंह राठौर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंची और अपना पख रखते हुए लिखित बयान दर्ज कराए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है पूरा मामला जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से विवादित टिप्पणी कर दी थी। नेहा की इस टिप्पणी के बाद से उनके खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से लगातार नेहा को कोतवाली बुलाया जा रहा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रही थीं।

हाईकोर्ट ने खारिज की थी नेहा की जमानत अर्जी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम में पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या करने के आतंकी हमले के पश्चात सोशल मीडिया पर कथित अनर्गल, धार्मिक व देश विरोधी पोस्ट करने की आरोपी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने माना था कि विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश के बावजूद अभियुक्त जांच में सहयोग नहीं कर रही है।