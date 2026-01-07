नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

संक्षेप: इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। पिछले दिनों वह हजरतगंज थाने पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेहा सिंह राठौर 19 जनवरी को पुलिस की पूछताछ में शामिल होंगी।

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पहलगाम आतंकी हमले और पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित पोस्ट के मामले में नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही नेहा सिंह राठौर को आगामी 19 जनवरी को पुलिस की पूछताछ में शामिल होने का भी निर्देश दिया है। कहा है कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। इसमें उन पर आरोप है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित रूप से देश विरोधी बयान पोस्ट किया था। बता दें कि इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी।

आरोपों में कहा गया कि जब सरकार स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही थी तब उन्होंने लगातार ऐसी टिप्पणियां कीं जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने और लोगों को भड़काने वाली थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब 19 जनवरी को नेहा सिंह राठौर से उनके पोस्ट के पीछे की मंशा और अन्य तथ्यों के बारे में पूछताछ करेगी।