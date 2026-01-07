Hindustan Hindi News
नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

संक्षेप:

इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। पिछले दिनों वह हजरतगंज थाने पहुंची थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेहा सिंह राठौर 19 जनवरी को पुलिस की पूछताछ में शामिल होंगी। 

Jan 07, 2026 05:45 pm IST
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पहलगाम आतंकी हमले और पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित पोस्ट के मामले में नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही नेहा सिंह राठौर को आगामी 19 जनवरी को पुलिस की पूछताछ में शामिल होने का भी निर्देश दिया है। कहा है कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

नेहा सिंह राठौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। इसमें उन पर आरोप है कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नेहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कथित रूप से देश विरोधी बयान पोस्ट किया था। बता दें कि इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी।

ये भी पढ़ें:नेहा राठौर के पोस्ट को रिपोस्ट करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, बनने लगी लिस्ट

आरोपों में कहा गया कि जब सरकार स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही थी तब उन्होंने लगातार ऐसी टिप्पणियां कीं जो राष्ट्रीय अखंडता को प्रभावित करने और लोगों को भड़काने वाली थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब 19 जनवरी को नेहा सिंह राठौर से उनके पोस्ट के पीछे की मंशा और अन्य तथ्यों के बारे में पूछताछ करेगी।

ये भी पढ़ें:नेहा सिंह राठौर से क्या-क्या हुए सवाल, पुलिस ने क्यों मांगी मेडिकल रिपोर्ट?

सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद नेहा की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया में लिखा-‘माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस बड़ी राहत के लिए आपका धन्यवाद।’

