पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश

संक्षेप: योगी सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। राज्यमंत्री ने ये निर्देश योजना भवन में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक में दिए।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। राज्यमंत्री ने ये निर्देश योजना भवन में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक में दिए। बैठक में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने अफसरों को कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक समयबद्ध, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के पहुंचाया जाए।

राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने शिक्षा विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे दिव्यांग बच्चों के सर्वेक्षण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रैम्प, लिफ्ट एवं बाधारहित शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि इसके साथ ही राज्याधीन सेवाओं में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया।