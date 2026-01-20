Hindustan Hindi News
Negligence in pension payments will not be acceptable, Yogi sarkar minister gives strict instructions to officers
पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश

पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों को सख्त निर्देश

संक्षेप:

योगी सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। राज्यमंत्री ने ये निर्देश योजना भवन में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक में दिए।

Jan 20, 2026 06:50 pm IST Deep Pandey
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने निर्देश दिए हैं कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। राज्यमंत्री ने ये निर्देश योजना भवन में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की सातवीं बैठक में दिए। बैठक में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने अफसरों को कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक समयबद्ध, निष्पक्ष और बिना किसी बाधा के पहुंचाया जाए।

राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने शिक्षा विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे दिव्यांग बच्चों के सर्वेक्षण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रैम्प, लिफ्ट एवं बाधारहित शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि इसके साथ ही राज्याधीन सेवाओं में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा शिक्षण संस्थानों में पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया।

निर्णयों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को सम्मानजनक, आत्मनिर्भर और बाधारहित जीवन प्रदान करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित न रहे। राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सभी संबंधित विभागों को राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
