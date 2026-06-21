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NEET RE-Exam: लाइव निगरानी, अभूतपूर्व व्यवस्थाओं के बीच यूपी के 60 जिलों 760 केंद्रों पर आज परीक्षा

Yogesh Yadav लखनऊ। विशेष संवाददाता
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NEET RE-Exam: नीट की पुनर्परीक्षा के लिए यूपी में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी के साथ ही खुफिया विभाग के अधिकारी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राजधानी में साल्वर रोकने के लिए एमबीबीएस के छात्रों की छुट्टी तक रद्द कर दी गई है।

NEET RE-Exam: लाइव निगरानी, अभूतपूर्व व्यवस्थाओं के बीच यूपी के 60 जिलों 760 केंद्रों पर आज परीक्षा

उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में 760 केंद्रों पर 3.36 लाख अभ्यर्थी आज नीट की परीक्षा देंगे। इसके लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों की लाइव निगरानी होगी। 10 हजार पुलिस कर्मी, पीएसी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा स्कोर्ट के बीच बैंकों से केंद्रों तक पेपर पहुंचाए जाएंगे। दोपहर दो से शाम 5.15 बजे के बीच परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों के अलावा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर भी अभ्यर्थियों की सुरक्षा और मदद के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। एसटीएफ, स्थानीय खुफिया इकाई ने सतर्कता बढ़ा दी है। साल्वर गिरोह की किसी भी सेंध को रोकने के लिए लखनऊ के केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी वर्ष के एमबीबीएस छात्रों को प्रैक्टिकल और क्लास में व्यस्त रखा जाएगा।

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 192 राजपत्रित अधिकारी, 512 निरीक्षक, 1747 उपनिरीक्षक, 2152 मुख्य आरक्षी, 5882 आरक्षी तथा 207 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तीन कंपनियां पीएसी और जीआरपी में एक प्लाटून पीएसी की भी व्यवस्था की गई है।

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सुरक्षा स्कोर्ट के साथ पहुंचेंगे प्रश्नपत्र

परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रूप से निर्धारित बैंकों और अन्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। सामग्री के परिवहन के दौरान सुरक्षा स्कॉर्ट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर

प्रशासन ने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित होने वाली भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण खबरों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसी सूचनाओं के खंडन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

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पुलिस व एनटीए अधिकारी करेंगे लाइव निगरानी

परीक्षा की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में एक अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से राज्य स्तरीय समन्वय समिति और एनटीए अधिकारियों के साथ लाइव टेलीकास्ट सिस्टम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।

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एमबीबीएस छात्रों को क्लास में रहना होगा

साल्वर गिरोह के मंसूबों को फेल करने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किया गया है। लखनऊ के दो बड़े चिकित्सा संस्थानों केजीएमयू और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के एमबीबीएस छात्र-छात्राओं को रविवार को प्रैक्टिकल व क्लास में व्यस्त रखा जाएगा। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले से लेकर परीक्षा खत्म होने तक क्लास रूम में ही रहना होगा। निगरानी के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी वर्ष के छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। सभी छात्र-छात्राओं की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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