NEET RE-Exam: लाइव निगरानी, अभूतपूर्व व्यवस्थाओं के बीच यूपी के 60 जिलों 760 केंद्रों पर आज परीक्षा

NEET RE-Exam: नीट की पुनर्परीक्षा के लिए यूपी में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी के साथ ही खुफिया विभाग के अधिकारी सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राजधानी में साल्वर रोकने के लिए एमबीबीएस के छात्रों की छुट्टी तक रद्द कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में 760 केंद्रों पर 3.36 लाख अभ्यर्थी आज नीट की परीक्षा देंगे। इसके लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों की लाइव निगरानी होगी। 10 हजार पुलिस कर्मी, पीएसी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा स्कोर्ट के बीच बैंकों से केंद्रों तक पेपर पहुंचाए जाएंगे। दोपहर दो से शाम 5.15 बजे के बीच परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों के अलावा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों पर भी अभ्यर्थियों की सुरक्षा और मदद के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। एसटीएफ, स्थानीय खुफिया इकाई ने सतर्कता बढ़ा दी है। साल्वर गिरोह की किसी भी सेंध को रोकने के लिए लखनऊ के केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी वर्ष के एमबीबीएस छात्रों को प्रैक्टिकल और क्लास में व्यस्त रखा जाएगा।

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 192 राजपत्रित अधिकारी, 512 निरीक्षक, 1747 उपनिरीक्षक, 2152 मुख्य आरक्षी, 5882 आरक्षी तथा 207 होमगार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा तीन कंपनियां पीएसी और जीआरपी में एक प्लाटून पीएसी की भी व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा स्कोर्ट के साथ पहुंचेंगे प्रश्नपत्र परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रूप से निर्धारित बैंकों और अन्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। सामग्री के परिवहन के दौरान सुरक्षा स्कॉर्ट की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर प्रशासन ने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित होने वाली भ्रामक एवं अफवाहपूर्ण खबरों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसी सूचनाओं के खंडन और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

पुलिस व एनटीए अधिकारी करेंगे लाइव निगरानी परीक्षा की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में एक अस्थायी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से राज्य स्तरीय समन्वय समिति और एनटीए अधिकारियों के साथ लाइव टेलीकास्ट सिस्टम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।