NEET रिएग्जाम 2026: इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लेकर इन चीजों पर बैन, सेंटर से 50 मीटर तक कोई नहीं भटकेगा
NEET रिएग्जाम-2026 पुनर्परीक्षा में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित रहेंगे। 75 केंद्रों पर 35,594 अभ्यर्थियों के लिए एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
नीट रीएग्जाम 2026 को निष्पक्ष और नकलमुक्त बनाने के लिए लखनऊ पुलिस और प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए कई चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राजधानी के 75 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में 35,594 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर दो बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, जबकि प्रवेश सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक दिया जाएगा। जेसीपी (कानून व्यवस्था) बबलू कुमार के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी अभ्यर्थी को इन उपकरणों के साथ केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नकल और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए सभी परीक्षार्थियों की सघन जांच की जाएगी।
परीक्षा केंद्रों के पास लाउडस्पीकर पर रोक
परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल पारदर्शी पेंसिल बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी जैसे पारदर्शी पेन, पेंसिल ही ले जाने की अनुमति है। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 150 सशस्त्र पुलिसकर्मियों की अलग से तैनाती की गई है। इसके लिए हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) से लैस 150 कर्मियों को तैनात किया गया है।
एक हजार पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था
परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले फ्रिस्किंग की जाएगी और संदिग्ध वस्तु मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक केंद्र पर नोडल पुलिस अधिकारी, केंद्र प्रभारी और कंट्रोल रूम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। पूरे शहर में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इनमें चार एसीपी, 205 उपनिरीक्षक, 452 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तथा 335 महिला आरक्षी शामिल हैं।
अभ्यर्थियों से समय पर सेंटर पहुंचने की अपील
महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल, एंटी रोमियो स्क्वाड और डायल-112 की टीमें लगातार गश्त करेंगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और परीक्षा केंद्रों के आसपास अतिरिक्त यातायात पुलिस तैनात रहेगी। लखनऊ पुलिस ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें, प्रतिबंधित वस्तुएं साथ न लाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। रविवार को देशभर के सेंटर्स पर नीट रिएग्जाम होगा।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें