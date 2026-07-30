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नीट छात्रा आर्या सिंह पहुंचीं हाईकोर्ट, NTA के फैसले को चुनौती, केंद्र सरकार को भी बनाया पार्टी

By Yogesh Yadav
कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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नीट के रीएग्जाम के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रही कानपुर की छात्रा आर्या सिंह अब हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। कुछ घंटे के अंदर ही आर्य़ा सिंह का नंबर दो बार बदल दिया गया था। इसके खिलाफ एनटीए में शिकायत की तो उनके दावों को खारिज कर दिया गया था।

NEET aspirant Arya Singh
नीट रिजल्ट को लेकर एनटीए पर गंभीर आरोप लगाने वाली कानपुर की छात्रा आर्या सिंह (फाइल फोटो)

नीट छात्रा आर्या सिंह NTA के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। आर्या सिंह ने एनटीए पर ओएमआर शीट बदलने का गंभीर आऱोप लगाया था। उनके अनुसार दो बार अलग-अलग अंकों वाली अंकतालिका जारी की गई। एनटीए को मेल कर पूरे मामले की जानकारी दी थी। एनटीए ने उनके दावे को ही खारिज कर दिया गया था। एनटीए ने ज्यादा नंबर वाली अंक तालिका को ही फर्जी करार दिया था। इसे लेकर आर्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में भी शामिल हुई थीं। वहीं से पीएम मोदी से भी गुहार लगाई थी। इसके बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो अब हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही चार अन्य को पार्टी बनाया है। इसमें परीक्षा केंद्र भी शामिल है।

कानपुर के हिमालय भवन शताब्दी नगर रतनपुर पनकी निवासी पूर्व सैनिक राकेश सिंह की बेटी आर्या सिंह ने भी नीट का री-एग्जाम दिया था। उनका आरोप है कि रिजल्ट घोषित होने के सात घंटों बाद उनका अंक बदल दिया गया। पहले 570 अंक थे लेकिन अगले दिन सुबह 167 अंक रह गए। आर्या का आरोप है जो ओएमआर पहले मिली थी उसकी शिकायत अपने रजिस्टर्ड मेल से एनटीए को औपचारिक रूप से की थी।

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ओएमआर शीट में नंबर भी मिसिंग

उनका कहना है कि एनटीए ने गलती स्वीकारते हुए सही ओएमआर भेजी। पहली ओएमआर में 77 नंबर मिसिंग और 85 क्रम संख्या दो बार थी। शिकायत पर इसे एनटीए ने ही ठीक किया। तब अंक 609 आ रहे थे। रिजल्ट घोषित हुआ तो रात में 570 था। सुबह 167 अंक रह गए। जबकि एनटीए का कहना है कि सभी जांच कराई जा चुकी है। 167 अंक वाली ही अंकतालिका सही है। आर्या के पिता राकेश सिंह ने बताया कि प्रकरण उच्च न्यायालय पहुंच गया है। इसका पूरा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। जल्द ही सुनवाई की डेट पड़ेगी।

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जंतर मंतर पर भी दिया था धरना

जंतर मतर पर धरने में आर्या सिंह भी शामिल हुई थीं। वह अपने पिता, पूर्व सैनिक राकेश सिंह के साथ दिल्ली पहुंची थीं। उन्होंने वहां भी दावा किया था कि अपनी ओएमआर शीट की गड़बड़ी और रिजल्ट को लेकर वह NTA के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। एनटीए पर ओएमआर शीट में हेरफेर करने और अंकों में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

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609 से घटकर रह गए सिर्फ 167 अंक

छात्रा ने दावा किया कि एनटीए की उत्तर कुंजी (Answer Key) से ओएमआर शीट का मिलान करने पर उनके 609 अंक बन रहे थे। लेकिन आधिकारिक परिणाम में इसे घटाकर पहले 540 और फिर बाद में घटाकर मात्र 167 कर दिया गया।

167 अंकों के अनुसार उनकी ऑल इंडिया रैंक 12,52,036 और कैटेगरी रैंक 3,67,585 हो गई है। पीड़ित परिवार ने तकनीकी त्रुटियों और समय के गलत विवरण के सबूत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें एनटीए ने फर्जी बताया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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