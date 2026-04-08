नीम करौली बाबा के अनूठे शिष्य, कैंची धाम की टीम फैला रहे हैं 88 साल के राधेश्याम
प्रयागराज के 88 साल के राधेश्याम अस्थाना नीम करोली बाबा के अनूठे अनुयायी हैं, जो 88 साल की उम्र में कई किलोमीटर चलकर लोगों को कैंची धाम से जोड़ रहे हैं। इस टीम से अब तक 250 से ज्यादा सक्रिय लोग जुड़ गए हैं।
उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा के देश-दुनिया में वैसे तो अनगिनत शिष्य हैं, लेकिन प्रयागराज में 88 वर्ष के एक शिष्य अपनी तरह के अनूठे फॉलोअर हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब बड़े-बुजुर्ग का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तब 88 वर्षीय राधेश्याम अस्थाना ना केवल प्रतिदिन पांच से आठ किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं, बल्कि बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाकर सनातन धर्म की मजबूत टीम भी बना चुके हैं।
राधेश्याम ने बताया कि उन्हें बाबा का दो बार दर्शन प्राप्त हुआ है। 1970 में एक बार मित्र आलोक शंकर के साथ अल्लापुर स्थित घर में बाबा आए थे, उस समय उनका नाम लक्ष्मण दास था और तब उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। दूसरी बार नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर होने के बाद घर आए थे। बाबा के प्रति समर्पण के पीछे ऐसी घटना घटित हुई, जब न्यूमोनिया होने की वजह से उनके बेटे का बचना मुश्किल होता जा रहा था। तब मित्र आलोक ने कैंची धाम जाकर बाबा का दर्शन करने की सलाह दी। यह बात वर्ष 1985 की है। राधेश्याम बताते हैं कि मुझे बाबा का दर्शन ही नहीं मिला बल्कि चमत्कार हो गया। घर वापस लौटने पर बेटा पूरी तरह से ठीक मिला।
इसके बाद राधेश्याम के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि तब से लेकर आज तक बाबा के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने अल्लापुर और दारागंज के आठ हनुमत मंदिर में नीम करौली बाबा की तस्वीर रखवाई है। रोजाना कई किमी पैदल चलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वर्तमान में टीम में 250 सक्रिय सदस्य हैं, जो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में जमा होते हैं। नीम करौली बाबा की आरती उतारने के बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं।