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नीम करौली बाबा के अनूठे शिष्य, कैंची धाम की टीम फैला रहे हैं 88 साल के राधेश्याम

Apr 08, 2026 11:00 pm ISTRitesh Verma हिन्दुस्तान, संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज के 88 साल के राधेश्याम अस्थाना नीम करोली बाबा के अनूठे अनुयायी हैं, जो 88 साल की उम्र में कई किलोमीटर चलकर लोगों को कैंची धाम से जोड़ रहे हैं। इस टीम से अब तक 250 से ज्यादा सक्रिय लोग जुड़ गए हैं।

नीम करौली बाबा के अनूठे शिष्य, कैंची धाम की टीम फैला रहे हैं 88 साल के राधेश्याम

उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंची धाम वाले नीम करौली बाबा के देश-दुनिया में वैसे तो अनगिनत शिष्य हैं, लेकिन प्रयागराज में 88 वर्ष के एक शिष्य अपनी तरह के अनूठे फॉलोअर हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जब बड़े-बुजुर्ग का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, तब 88 वर्षीय राधेश्याम अस्थाना ना केवल प्रतिदिन पांच से आठ किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं, बल्कि बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाकर सनातन धर्म की मजबूत टीम भी बना चुके हैं।

राधेश्याम ने बताया कि उन्हें बाबा का दो बार दर्शन प्राप्त हुआ है। 1970 में एक बार मित्र आलोक शंकर के साथ अल्लापुर स्थित घर में बाबा आए थे, उस समय उनका नाम लक्ष्मण दास था और तब उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी। दूसरी बार नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर होने के बाद घर आए थे। बाबा के प्रति समर्पण के पीछे ऐसी घटना घटित हुई, जब न्यूमोनिया होने की वजह से उनके बेटे का बचना मुश्किल होता जा रहा था। तब मित्र आलोक ने कैंची धाम जाकर बाबा का दर्शन करने की सलाह दी। यह बात वर्ष 1985 की है। राधेश्याम बताते हैं कि मुझे बाबा का दर्शन ही नहीं मिला बल्कि चमत्कार हो गया। घर वापस लौटने पर बेटा पूरी तरह से ठीक मिला।

इसके बाद राधेश्याम के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि तब से लेकर आज तक बाबा के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने अल्लापुर और दारागंज के आठ हनुमत मंदिर में नीम करौली बाबा की तस्वीर रखवाई है। रोजाना कई किमी पैदल चलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। वर्तमान में टीम में 250 सक्रिय सदस्य हैं, जो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मंदिरों में जमा होते हैं। नीम करौली बाबा की आरती उतारने के बाद सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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