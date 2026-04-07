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नीला ड्रम कांड: कत्ल के बाद सौरभ को जिंदा दिखाने की थी कोशिश; मुस्कान का नया खुलासा

Apr 07, 2026 08:46 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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वर्ष 2016 सौरभ और मुस्कान ने शादी की थी। उनकी पीहू नाम की बेटी है। 24 फरवरी 2025 को लंदन से सौरभ वापस भारत आया था। मुस्कान ने 3 मार्च की रात खाने में बेहोशी की दवा सौरभ को दी थी। इसी रात को साहिल और मुस्कान ने चाकू से सीने पर वार कर सौरभ की हत्या कर दी थी।

नीला ड्रम कांड: कत्ल के बाद सौरभ को जिंदा दिखाने की थी कोशिश; मुस्कान का नया खुलासा

सौरभ की हत्या करने के बाद उसके मोबाइल को मुस्कान इस्तेमाल कर रही थी। मोबाइल को मुस्कान और साहिल हिमाचल ले गए थे और दिखाने का प्रयास किया गया कि सौरभ जिंदा है। सौरभ के मोबाइल पर उसके दोस्त संजीव पाल ने कॉल किया था, जिसे मुस्कान ने रिसीव किया और गाली दी थी। इस बात का खुलासा मंगलवार को कोर्ट के सामने संजीव पाल ने किया। साथ ही इस मामले में तमाम गवाह की गवाही पूरी हो चुकी है। सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी में था और बाद में लंदन की बेकरी में काम करने लगा था।

वर्ष 2016 सौरभ और मुस्कान ने शादी की थी और इन्हें पीहू नाम की बेटी है। 24 फरवरी 2025 को लंदन से सौरभ वापस भारत आया था। मुस्कान ने तीन मार्च की रात खाने में बेहोशी की दवा सौरभ को दी थी। इसी रात को साहिल और मुस्कान ने चाकू से सीने पर वार कर सौरभ की हत्या कर दी थी। इसके बाद सिर धड़ से काटकर अलग कर दिया। दोनों हाथ कलाई से काटकर अलग किए। पूरी रात लाश के साथ मुस्कान घर में ही रही, जबकि सिर को एक सूटकेस में भरकर साहिल अपने साथ कमरे पर ले गया था।

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चार मार्च को साहिल और मुस्कान ने नीला ड्रम खरीदा और लाश के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। इसके बाद दोनों इसी शाम को हिमाचल फरार हो गए थे और 17 मार्च को वापस आए। 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ था, जिसके बाद मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी की गई थी।

कोर्ट में मंगलवार को हुई गवाही

मेरठ के नीला ड्रम केस यानी सौरभ हत्याकांड में 22वें और आखिरी गवाह संजीव पाल की मंगलवार को जिला जज कोर्ट में गवाही हुई। संजीव ने कोर्ट को बताया कि वह सौरभ का बचपन का दोस्त है। उसी ने सौरभ के मोबाइल पर आठ मार्च 2025 को आखिरी कॉल भी किया था। चार बार कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। संजीव ने बताया कि पांचवीं बार जब फोन किया तो कॉल सौरभ की पत्नी मुस्कान ने रिसीव की थी।

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संजीव ने बताया कि उसने सौरभ से बात कराने के लिए कहा तो मुस्कान ने गाली दे दी। कहा कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम बाहर घूमने मनाली आए हैं। तुम बार-बार कॉल करके हमें परेशान कर रहे हो। संजीव ने बताया कि उन्होंने एक बार सौरभ से बात कराने के लिए कहा तो मुस्कान ने कह दिया कि सौरभ बाहर गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया कि सौरभ की हत्या कर दी है। मुस्कान ने इसके बाद कॉल काट दिया था। कोर्ट को संजीव ने बताया कि इसके बाद 18 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या की जानकारी मिली।

जेल में बेटी को दिया जन्म

मुस्कान और साहिल को 19 मार्च 2025 को जेल भेजा गया था। जेल में जांच के दौरान खुलासा हुआ कि मुस्कान डेढ़ माह की गर्भवती है। इसके बाद सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चा साहिल का है। जेल में रहते हुए 24 नवंबर 2025 को मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा।

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ये भी पूछे गए सवाल

सवाल- सौरभ का अपनी पत्नी मुस्कान से कैसा व्यवहार था?

जबाव- मुस्कान ने सौरभ से अपने परिजनों के खिलाफ जाकर लवमैरिज की थी। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान को खुश रखता था।

सवाल- सौरभ के साथ आपका क्या रिश्ता है?

जबाव- सौरभ मेरा बचपन का दोस्त था और दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे।

सवाल- सौरभ की पत्नी मुस्कान से आपकी क्या बात हुई?

जबाव- मुस्कान से मैंने कॉल पर कहा कि मेरी सौरभ से एक बार बात करा दो। तो उन्होंने कहा कि हमें परेशान मत करो। सौरभ मेरे साथ ही है। हम बाहर घूमने आए हैं, तुम हमें परेशान कर रहे हो। अब इस नंबर पर कॉल मत करना।

सवाल- कौन सी तारीख को मुस्कान से बात की थी?

जबाव- 8 मार्च को मेरी मुस्कान से बात हुई थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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