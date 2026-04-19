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इंडी गठबंधन ने द्रौपदी चीरहरण की याद दिला दी; मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान विरोधी: योगी

Apr 19, 2026 03:55 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान इंडी गठबंधन का जो व्यवहार देखने को मिला, उसने उन्हें महाभारत के उस प्रसंग की याद दिला दी, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे को भी राजनीति का विषय बना दिया

इंडी गठबंधन ने द्रौपदी चीरहरण की याद दिला दी; मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान विरोधी: योगी

संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने पर लखनऊ में भाजपा राज्य मुख्यालय में रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद में इंडी गठबंधन के लोगों ने द्रौपदी के चीरहरण की याद दिला दी। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा एनडीए के घटक दलों से भी लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग को डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग विपक्ष की मानसिकता को उजागर करती है।

आने वाले समय में विपक्ष को दिखेगा महिलाओं का आक्रोश- योगी

योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं में विपक्ष के प्रति भारी आक्रोश है और यह आने वाले समय में दिखाई देगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कन्या सुमंगला योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बेटियों के लिए ठोस योजनाओं का अभाव था, जबकि अब जन्म से लेकर शिक्षा तक सरकार सहयोग कर रही है।

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ट्रिपल तलान कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा कदमज-योगी

मुख्यमंत्री ने सीटों के परिसीमन पर भी अपनी बात रखी और कहा कि सभी राज्यों के लिए समान अनुपात में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिससे किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व पर असर नहीं पड़ता। विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने शाह बानो केस का जिक्र किया और कहा कि उस समय विपक्ष की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू ट्रिपल तलाक कानून को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया।

सुधारवादी कदमों में अवरोधक है विपक्ष- योगी

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल सुधारवादी कदमों में बाधा डालते हैं और उनका उद्देश्य केवल परिवारवादी राजनीति तक सीमित है। महिलाओं के हक की दुहाई देने वालों को देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन का अवसर मिला। तब इन्होंने महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया।

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21 अप्रैल को लखनऊ में महिला जन आक्रोश रैली

बीजेपी ने अब इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है21 अप्रैल को लखनऊ में महिला जन आक्रोश रैली और मार्च पास्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा. इसके साथ ही विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने के लिए 29 या 30 अप्रैल को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है।

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