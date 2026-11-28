आधी आबादी को अधिकार दिलाएगा NDA, खीरी में बोलीं अनुप्रिया पटेल, सपा के मेनिफेस्टो को बताया कटपत्र
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, आधाी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और सदन में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई है।
गोला गोकर्णनाथ (खीरी), हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ पहुंची केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए सरकार आधी आबादी को पूरा अधिकार दिलाएगा। महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण और सदन में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई है। इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।
वह शनिवार को शहर के साईं मैरिज लॉन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थीं। अनुप्रिया पटेल ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को ‘कपट पत्र’ बताते हुए कहा कि सपा कई बार प्रदेश की सत्ता में रही और उसके नेता विधानसभा तक पहुंचे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं किया। अब चुनाव को करीब देखकर झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने गोला विधानसभा सीट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। दावेदारी के संबंध में भी उन्होंने फिलहाल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
‘महिलाएं आज सबसे ज्यादा राजनीतिज्ञ’
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आजकल महिला वोटर जागरूक हो गई हैं। वे राजनीतिक परिदृष्य को समझ रही हैं और अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो गई हैं। महिलाएं बड़ी राजनीतिज्ञ हो गई हैं। उन्हें देश की राजनीति में क्या चल रहा है, पता चल जाता है। उसे एनडीए व भाजपा सरकार की मंशा की जानकारी है कि इसलिए आधी आबादी की आधी भागीदारी सम्मेलन में हैं।
लखीमपुर में अपना दल (एस) का लहराएगा झंडा
केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में पार्टी अपना झंडा गाड़ेगी। संगठन को मजबूत करने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपना दल पूरे प्रदेश में अपना संगठन मजबूत कर रही है। मिर्जापुर से खीरी तक अपना दल का जनाधार बढ़ा है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।