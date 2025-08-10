जिन मसलों को विपक्ष उठाना चाहता है, उनके जवाब तैयार रखें विधायक, मीटिंग में सीएम ने दिए निर्देश
एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग उन मसलों की तैयारी पहले से ही रखें, जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मसले मंत्रियों को भी उपलब्ध करवाएं ताकि मंत्रियों को भी आरोपों का जवाब देने में आसानी हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक इस तैयारी के साथ आएं कि उन्हें सदन में सार्थक चर्चा करनी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर हंगामा करता है तो भी हमें अपनी बात रखनी है। विजन डॉक्युमेंट पर 24 घंटे सत्र चलेगा। सभी को इस मसले पर बोलना है। सभी को मौका मिलेगा। हो सकता है कि विपक्ष इस चर्चा में हिस्सा न ले। अगर वह हिस्सा नहीं लेता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी बात रखनी है। उत्तर प्रदेश के विकास के मसलों को हमें सदन में रखना है।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान 'विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश' किताब का विमोचन भी किया। इसकी एक-एक प्रति सभी विधायकों को भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस किताब में वर्ष 1950 से लेकर अब तक यूपी की यात्रा का जिक्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस किताब में काफी आंकड़े हैं। सभी विधायक उन्हें देखें और अपनी तैयारी में आंकड़ों का इस्तेमाल करें ताकि पुख्ता तौर पर अपनी बात रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहने और चर्चा में हिस्सा लेने के भी निर्देश दिए हैं।