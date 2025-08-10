जिन मसलों को विपक्ष उठाना चाहता है, उनके जवाब तैयार रखें विधायक, मीटिंग में सीएम ने दिए निर्देश

एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग उन मसलों की तैयारी पहले से ही रखें, जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है।

एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग उन मसलों की तैयारी पहले से ही रखें, जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मसले मंत्रियों को भी उपलब्ध करवाएं ताकि मंत्रियों को भी आरोपों का जवाब देने में आसानी हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधायक इस तैयारी के साथ आएं कि उन्हें सदन में सार्थक चर्चा करनी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर हंगामा करता है तो भी हमें अपनी बात रखनी है। विजन डॉक्युमेंट पर 24 घंटे सत्र चलेगा। सभी को इस मसले पर बोलना है। सभी को मौका मिलेगा। हो सकता है कि विपक्ष इस चर्चा में हिस्सा न ले। अगर वह हिस्सा नहीं लेता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी बात रखनी है। उत्तर प्रदेश के विकास के मसलों को हमें सदन में रखना है।