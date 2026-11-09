दो दिन में NCR को मिलने लगेगी गंगा जल की सप्लाई, मेरठ से दिल्ली तक राहत

वार्षिक रखरखाव व्यवस्था के तहत गंग नहर की सफाई और मरम्मत के लिए विजयादशमी से गंगा जल की आपूर्ति 20 दिनों के लिए रोकी गई थी। आपूर्ति अब दोबारा शुरू होने जा रही है। दीवाली की रात को हरिद्वार से छोड़ा गया गंगाजल तेजी से गंग नहर और उससे जुड़े स्थानीय जलाशयों और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों की ओर बढ़ रहा है।

मेरठ, मुख्य संवाददाता। करीब 20 दिनों के बाद अब एक-दो दिनों में मेरठ, गाजियाबाद और राजधानी दिल्ली के लोगों को गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बीते 20 दिनों से बंद पड़ी गंगाजल की आपूर्ति अब दोबारा शुरू होने जा रही है। वार्षिक रखरखाव और गंग नहर की सफाई के चलते बंद की गई पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई है। दीवाली की रात को हरिद्वार से छोड़ा गया गंगाजल अब तेजी से गंग नहर और उससे जुड़े स्थानीय जलाशयों और वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल गंग नहर में कीचड़ सी स्थिति है।

वार्षिक रखरखाव व्यवस्था के तहत गंग नहर की सफाई और मरम्मत के लिए विजयादशमी से गंगा जल की आपूर्ति 20 दिनों के लिए रोकी गई थी। इस दौरान नहर से सिल्ट (गाद) निकालने, किनारों की मरम्मत करने और जल वितरण प्रणाली के रखरखाव का काम किया गया। हरिद्वार स्थित चौधरी चरण सिंह भीमगोड़ा बैराज से दीवाली की आधी रात को गंगाजल नहर में छोड़ दिया गया। अब गंग नहर मेरठ के एक्सईएन विकास त्यागी के अनुसार पानी को हरिद्वार से मेरठ और गाजियाबाद के प्लांटों तक पहुंचने में एक-दो दिन का समय लगता है।

इसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। ​जल निगम के अधिकारियों के अनुसार, गंगा का पानी विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों के जलाशयों में पहुंचने में एक-दो दिन का समय लगना स्वाभाविक है। कारण पहले पानी के साथ गाद की मात्रा अधिक रहती है। इस कारण प्लांट के संचालन में दिक्कत होती है। इस तरह करीब दो दिन बाद लोगों के घरों तक गंगा जल पहुंचने की संभावना है।

हर साल होती है सिल्ट की सफाई गंग नहर मेरठ खंड के एक्सईएन विकास त्यागी के अनुसार हर वर्ष मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले रजवाहों और माइनरों की सिल्ट सफाई का काम किया जाता है। इसके लिए हरिद्वार से गंगा जल की सप्लाई को विजयादशमी यानी 20 अक्तूबर की रात से दीवाली यानी आठ नवंबर तक ​बंद रखा गया। इस दौरान गंग नहर की सप्लाई और सिल्ट सफाई का काम किया गया।