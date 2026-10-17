शिवा मर्डर केस: 25 हजार की इनामी मॉडल श्रद्धा दुबे के खिलाफ NBW, नेपाल में पुलिस ने बिछाया जाल

कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार मॉडल श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस की 10 टीमें नेपाल और सीमावर्ती जिलों में छापेमारी कर रही हैं।

कारोबारी शिवा शर्मा की हत्यारोपी मॉडल 25 हजार की इनामी श्रद्धा उसकी बहन समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने शुक्रवार को एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया है। हजरतगंज पुलिस ने सुबह तीनों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली थी। पुलिस 10 टीमें फरार आरोपियों के खिलाफ नेपाल और बार्डर से सटे जनपदों में छापेमारी कर रही हैं। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने बताया कि इस मामले में हजरतगंज कोतवाली में शिवा की मां ने श्रद्धा उसकी बहन रश्मि उसके ड्राइवर व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में ड्राइ‌वर दानिश का नाम प्रकाश में आया था। शिवा की मौत के बाद से तीनों फरार चल रहे हैं। सर्विलांस और डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर की क्राइम टीम समेत कई टीमें लगातार तीनों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं।

श्रद्धा समेत पर तीन के खिलाफ NBW मंगलवार को श्रद्धा, रश्मि और दानिश के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की तफ्तीश में तीनों की लोकेशन रुपईडीहा और नेपाल मिली। इसके बाद टीमें नेपाल और उसके बार्डर एरिया में दबिश दे रही हैं। हजरतगंज पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली थी। देर शाम कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया।

शिवा हत्याकांड में श्रद्धा पर 25000 का इनाम श्रद्धा दुबे का नाम अब शिवा हत्याकांड के सिलसिले में चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में फरार श्रद्धा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। इसी बीच उसके नाम पर रजिस्टर्ड स्कोडा कार का सहारनपुर साइबर ठगी के पुराने मामले से जुड़ाव सामने आया है। कार का पंजीकरण श्रद्धा के नाम पर होना और उसे कथित तौर पर आयुष्मान ठगी की रकम से खरीदा जाना इस प्रकरण की अहम कड़ी है।

नेपाल में पुलिस ने बिछाया जाल कारोबारी शिवा शर्मा हत्यारोपी श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की तलाश में पुलिस ने नेपाल के कई शहरों में जाल बिछा दिया है। लोकेशन के पुख्ता साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस की टीमों ने दबिश दी तो माडल श्रद्धा ने अपनी लोकेशन बदल दी। सूत्रों के मुताबिक, लोकेशन ट्रेस होने की भनक लगते ही श्रद्धा ने दो बार ठिकाना बदला है। श्रद्धा को बचाने में लगे मददगार उसे पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल बांके जिले से ठिकाना बदलकर सुर्खेत में एक होटल कारोबारी के यहां श्रद्धा के शरण लेने की सूचना है।