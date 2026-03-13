Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पैतृक गांव में खरीदी 55 बीघा जमीन, रजिस्ट्री के लिए पहुंचे तहसील

Mar 13, 2026 10:48 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, मुजफ्फरनगर
share

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुरुवार को अपने गांव मुजफ्फरनगर के बुढना कस्बे पहुंचे। यहां पर वह अपनी मां मेहरुनिशां सिद्दीकी व अन्य परिजनों से मिले। इसके बाद कार से सीधे बुढ़ाना तहसील में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 55 बीघा जमीन का बैनामा कराने के लिए पहुंचे।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पैतृक गांव में खरीदी 55 बीघा जमीन, रजिस्ट्री के लिए पहुंचे तहसील

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने गांव आने के कारण। दरअसल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 55 बीघा जमीन का बैनामा कराने के लिए मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे। लेकिन किसी कारण बैनामा नही हो पाया है, जो शुक्रवार यानी आज होगा।

जानकारी के अनुसार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना बांगर क्षेत्र में करीब 55 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। यह जमीन अभिषेक जैन समेत सात लोगों से खरीदी गई बताई जा रही है। जमीन की कीमत लगभग छह करोड़ रुपये है। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभिनेता अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुढ़ाना तहसील स्थित उप-निबंधक कार्यालय पहुंचे थे। तहसील में उन्होंने उप-निबंधक पंकज कुमार जैन के समक्ष बैनामे की औपचारिकताएं पूरी कीं और आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उनके अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने जमीन खरीद से जुड़े कागजात तैयार करवाए। अभिनेता के साथ उनके भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हालांकि किसी कारण बैनामा नहीं हो पाया।

ये भी पढ़ें:शहरी विकास को स्टांप शुल्क का 3300 करोड़ देगी सरकार, योगी के मंत्री क्या बोले?

पैतृक आवास पर भी पहुंचे नवाजुद्दीन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के रहने वाले हैं और अक्सर अपने गांव से जुड़े रहते हैं। खेती और गांव से उनका खास लगाव भी माना जाता है। गुरुवार को बुढ़ाना के मोहल्ला काजीवाडा में स्थित अपने पैतृक आवास पर भी पहुंचे। जहां पर वह अपनी मां मेहरुनिशां सिद्दीकी व अन्य परिजनों से मिले।

ये भी पढ़ें:डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस को लेकर योगी ने हाईलेवल मीटिंग की, अफसरों को ये निर्देश

इन फिल्मों कर चुके हैं काम

फिल्मों की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, घूमकेतू, रमन राघव 2.O, बजरंगी भाईजान, बदलापुर, हरामखोर, फ्रीकी अली, मंटो, मांझी: द माउंटेन मैन, द लंच बॉक्स, थामा, सेक्रेड गेम्स, किक, रईस जैसी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए अभिनय की दुनिया में अलग पहचान बनाई है।

ये भी पढ़ें:इमोशनल सीन में क्यों नहीं रोते थे दिलीप कुमार? नवाजुद्दीन ने बताया यह सीक्रेट
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |