नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पैतृक गांव में खरीदी 55 बीघा जमीन, रजिस्ट्री के लिए पहुंचे तहसील

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुरुवार को अपने गांव मुजफ्फरनगर के बुढना कस्बे पहुंचे। यहां पर वह अपनी मां मेहरुनिशां सिद्दीकी व अन्य परिजनों से मिले। इसके बाद कार से सीधे बुढ़ाना तहसील में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 55 बीघा जमीन का बैनामा कराने के लिए पहुंचे।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार किसी फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि अपने गांव आने के कारण। दरअसल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी 55 बीघा जमीन का बैनामा कराने के लिए मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे। लेकिन किसी कारण बैनामा नही हो पाया है, जो शुक्रवार यानी आज होगा।

जानकारी के अनुसार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना बांगर क्षेत्र में करीब 55 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। यह जमीन अभिषेक जैन समेत सात लोगों से खरीदी गई बताई जा रही है। जमीन की कीमत लगभग छह करोड़ रुपये है। जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभिनेता अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुढ़ाना तहसील स्थित उप-निबंधक कार्यालय पहुंचे थे। तहसील में उन्होंने उप-निबंधक पंकज कुमार जैन के समक्ष बैनामे की औपचारिकताएं पूरी कीं और आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान उनके अधिवक्ता प्रशांत शर्मा ने जमीन खरीद से जुड़े कागजात तैयार करवाए। अभिनेता के साथ उनके भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी समेत परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। हालांकि किसी कारण बैनामा नहीं हो पाया।

पैतृक आवास पर भी पहुंचे नवाजुद्दीन नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूल रूप से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे के रहने वाले हैं और अक्सर अपने गांव से जुड़े रहते हैं। खेती और गांव से उनका खास लगाव भी माना जाता है। गुरुवार को बुढ़ाना के मोहल्ला काजीवाडा में स्थित अपने पैतृक आवास पर भी पहुंचे। जहां पर वह अपनी मां मेहरुनिशां सिद्दीकी व अन्य परिजनों से मिले।