Hindi NewsUP NewsNavy personnel wife boarded wrong train jumped to her death after dispute with TTE
गलत ट्रेन में चढ़ी थी नौसेना कर्मी की पत्नी, टीटीई से विवाद के बाद कूदकर दे दी जान

गलत ट्रेन में चढ़ी थी नौसेना कर्मी की पत्नी, टीटीई से विवाद के बाद कूदकर दे दी जान

संक्षेप:

पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में टीटीई से विवाद के बाद महिला ने छलांग लगा दी। जिससे उसकी मौत हो गई। उसके गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद टीटीई द्वारा टिकट बनवाने को कहने पर विवाद हुआ था। महिला का पति नौसेना में नौकरी करता है।

Wed, 26 Nov 2025 09:38 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, इटावा
यूपी के इटावा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पटना से आनंद विहार जा रही स्पेशल ट्रेन में टीटीई से विवाद के बाद महिला ने छलांग लगा दी। फौरन ही उसकी मौत हो गई। उसके गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद टीटीई द्वारा टिकट बनवाने को कहने पर विवाद हुआ था। महिला का पति नौसेना में नौकरी करता है। रेलवे के अधिकारी व पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बुधवार सुबह साम्हों और भरथना रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से एक महिला कूद गई। उसका एक हाथ हट गया और गंभीर चोटें आईं। जीआरपी और स्थानीय पुलिस के पहुंचने तक उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका के शरीर पर सोने की चेन और अंगूठी मिली है। उसके एक हाथ पर गर्म पट्टी बंधी हुई थी, जिससे लग रहा है कि वह किसी चोट या बीमारी के इलाज के लिए यात्रा कर रही थी। मौके से ब्लूटूथ बरामद हुआ है, लेकिन महिला का मोबाइल फोन और बैग नहीं मिला, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि महिला स्पेशल ट्रेन के एस-11 कोच में सीट नंबर 4 पर सफर कर रही थी। प्राथमिक जांच में पता चला है कि महिला के पास किसी दूसरी ट्रेन का टिकट था और वह गलती से इस स्पेशल ट्रेन में चढ़ गई थी। टीटीई के टिकट मांगने पर वह सही टिकट नहीं दिखा सकी। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। टिकट बनवाने को लेकर विवाद के बाद महिला उठकर चली गई और गेट पर कुछ देर खड़े रहने के बाद चलती ट्रेन से कूद गई। मृतका की पहचान कानपुर देहात के पुखरायां क्षेत्र के भोगनीपुर गायत्री नगर अहरौली शेख की रहने वाली आरती यादव के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार आरती दिल्ली दवा लेने के लिए अकेले जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। आरती का पति भारतीय नौसेना में चेन्नई में तैनात है। पुलिस ने कोच में सफर कर रहे यात्रियों से पूछताछ की है।

इस मामले में पीआरओ अमित कुमार ने बताया कि महिला के पास दूसरी गाड़ी का टिकट था। टीटीई ने टिकट बनवाने को कहा तो महिला ने मना कर दिया। इसके बाद वह उठकर चली गई और कूद गई। गहनता से जांच कराई जाएगी। जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद कार्रवाई की जायेगी। ट्रेन को दादरी में रोककर आरपीएफ ने यात्रियों से स्टेटमेन्ट भी लिये हैं।

